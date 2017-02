BMW erwägt Produktion des E-Minis in Deutschland – wegen Brexit

Eigentlich sollte die elektrische Version des Minis in Großbritannien produziert werden. Doch BMW erwägt nun offenbar auch andere Standorte.

Der geplante EU-Austritt Großbritanniens sorgt für Wirbel bei BMW. Der Autokonzern wollte die elektrische Versionen seines Minis eigentlich auf der Insel herstellen. Bisher galt das Stammwerk in Oxford als gesetzt für den Bau. Doch die Bedingungen des Brexits sind noch ungeklärt – und damit auch der Zugang der Briten zum europäischen Binnenmarkt. Im schlimmsten Fall könnten Zölle auf in Großbritannien produzierte und in die EU exportierte Waren erhoben werden. Das würde auch BMW betreffen.

BMW will E-Mini 2019 auf den Markt bringen

Deswegen erwägt der Konzern nun offenbar, den Elektro-Mini in Deutschland herzustellen. Das berichtet das Handelsblatt und beruft sich dabei auf Konzernkreise. Zur Debatte stehen demnach die Werke in Regensburg und Leipzig. Der niederländische Fertiger Nedcar sei ebenfalls im Gespräch. Eine Entscheidung müsse bis zum zweiten Halbjahr 2017 getroffen werden, heißt es in dem Artikel. 2019 soll der Elektro-Mini auf den Markt kommen.

Der Brexit könnte BMW auch an anderer Stelle treffen: Der Konzern besitzt mit Mini und Rolls-Royce gleich zwei Marken auf der Insel. Jedes zweite Auto, das der deutsche Hersteller dort produziert, wird in ein EU-Land exportiert. Ohne Zugang zum europäischen Binnenmarkt würden diese Investments für BMW auf der Insel auf Dauer wenig Sinn machen, analysiert das Handelsblatt.

Offiziell kommentiert hat der Münchner Autobauer den Bericht nicht. Eine Anfrage von t3n.de ließ er bislang unbeantwortet.

