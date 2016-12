BMW iNext: Entwicklungszentrum für autonomes Fahren entsteht nahe München

BMW will im Jahr 2021 die „nächste Generation der Elektromobilität“ einläuten. Klingt erst mal spät, denn bis dahin gibt es lediglich Modellpflege mit dem i3 und dem i8.

BMW muss sich aber dennoch nicht vorwerfen lassen, die Entwicklung zu verschlafen, schließlich waren die Münchner mit ihren Elektro-Modellen i3 und i8 ja bereits 2013 am Start. Auch beim autonomen Fahren will das Unternehmen nun so schnell wie möglich mit einem neuen Modell in Serie gehen. Auch ohne eine Erweiterung der Modell-Palette möchte BMW im nächsten Jahr bereits bis zu 100.000 Elektrofahrzeuge verkaufen, zudem werden 2017 erste autonome Test-Fahrzeuge in München unterwegs sein.

2021 soll dann der iNext erhältlich sein – der erste autonom fahrende BMW. Damit das gelingt, möchten die Bayern ihre Kräfte und Kompetenzen bündeln. Per Pressemitteilung verkündete BMW, dass ein neues Entwicklungszentrum für autonomes Fahren errichten zu wollen.

Dieses Zentrum wird in Unterschleißheim nahe München entstehen. Über 2.000 Menschen sollen dort arbeiten – darunter die 600 Mitarbeiter der BMW Group, die bereits jetzt an der Entwicklung des hochautomatisierten Fahrens arbeiten. IT-Spezialisten und Softwareentwickler in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Data Analysis werden also noch gesucht.

Der Weg zum vollautonomen Fahrzeug ist eine Chance für den Automobilstandort Deutschland. Die Entscheidung, diese Fahrzeuge im Großraum München zu entwickeln und auf den Straßen zu erproben, verdeutlicht, wie die BMW Group und die ganze Region von diesem Wandel in der Automobilbranche profitieren können Klaus Fröhlich, Entwicklungsvorstand der BMW Group

BMW setzt im Rahmen von „Project i 2.0“ auf agile Teams und auf kurze Entscheidungswege. So kann zum Beispiel der Software-Entwickler seinen neuesten Code mit direkt am und im Auto testen. Damit soll es gelingen, bei der Elektromobilität 2021 die nächste Stufe zu zünden: Der iNext soll laut Unternehmensangaben neue Maßstäbe bei der Fahrzeugvernetzung und dem automatisierten Fahren setzen. Dazu soll das Basismodell bereits eine Reichweite von 550 Kilometern bieten, gegen Aufpreis gibt es eine Batterie, mit der sogar bis zu 750 Kilometern möglich sind.

Passend zum Thema: BMW Connected Drive: Dieb wird mit vernetztem Auto gefangen

Autonomes Fahren: 100 Mini-Vans von Chrysler sollen die Waymo-Flotte bereichern

Für 2.000 Mitarbeiter: BMW baut bei München Entwicklungszentrum für autonomes Fahren