Ohne Helm und Schutzbekleidung: Wie sich BMW das Motorrad der Zukunft vorstellt

Vision Next 100. (Foto: BMW)

BMW hat mit Vision Next 100 seine Vorstellung vom Motorrad der Zukunft präsentiert. Das futuristische Zweirad wird von einem emissionsfreiem Boxer-Motor angetrieben.

BMW-Motorrad: Ist das die Zweirad-Zukunft?

Umkippen ausgeschlossen: Das sogenannte Selfbalancing ist eines der Features des Vision Next 100 –bei zu großer Schieflage regelt das Motorrad selbstständig nach. Einen Ständer soll beim Motorrad der Zukunft laut BMW ebenso wenig benötigt werden wie ein Helm oder klassische Schutzbekleidung. Die Fahrerin oder der Fahrer tragen stattdessen eine Datenbrille sowie smarte Kleidung. Die Darstellung in der Datenbrille ist an ein Flugzeugcockpit angelehnt.

Vision Next 100: Das Motorrad der Zukunft könnte von BMW kommen. (Foto: BMW)

In der Datenbrille kann der Fahrer zudem eine Rückspieglfunktion (Blick nach oben) aktivieren. Bei einem Blick nach unten öffnet sich ein Menü, per Fingergestik-Steuerung sollen sich dort einzelne Funktionen aufrufen lassen. Geht der Blick noch weiter nach unten, wird eine Kartenansicht geöffnet, auf der die vom Fahrer gewählte Route angezeigt wird. Die smarte Kleidung schützt vor Wind und Regen, stützt den Fahrer, vor allem im Nackenbereich, und soll dank eingebauter Klimafunktion nach Bedarf kühlen oder wärmen. Vibrierende Elemente an Armen und Beinen geben (Warn-)Hinweise.

Design erinnert an erstes BMW-Motorrad

Vom Design her soll das Konzeptgefährt an das erste BMW-Motorrad, die R 32 aus dem Jahr 1923, erinnern. Dar Rahmen soll allerdings anders als früher flexibel sein und mitlenken. Auch der Boxermotor soll eine historische Reminiszenz darstellen, die Antriebseinheit der Zukunft arbeitet aber emissionsfrei. Der Motor ändert während der Fahrt seine äußere Gestalt und soll so Aerodynamik und Wetterschutz verbessern.

Eine Selfbalancing-Funktion soll bei der Vision Next 100 dafür sorgen, dass das Motorrad sowohl im Stand als auch während der Fahrt stabil bleibt. Die dafür notwendigen Assistenzsysteme sollen nach den Vorstellungen der BMW-Entwickler die Fähigkeiten des Fahrers erweitern. Das Motorrad soll dadurch noch wendiger werden. Insgesamt soll der als „digitaler Begleiter“ bezeichnete Mix aus Motorrad und eigens konzipierter Fahrerausstattung für ein hohes Maß an Sicherheit sorgen.

Das Visionsmotorrad feiert vom 13. bis 19. Oktober bei der Ausstellung „Iconic Impulses. The BMW Group Future Experience“ in Los Angeles Weltpremiere. Besucher können dort gleich vier der futuristischen Modelle in Augenschein nehmen. Das Motorrad der Zukunft soll frühestens im Jahr 2030 offiziell auf die Straße kommen.

