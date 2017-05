BMW zeigt schickes Elektromotorrad mit Rückwärtsgang

BMW zeigt mit der neuen Designstudie Concept Link einmal mehr, wie sich der Konzern das Elektromotorrad der Zukunft vorstellt. Das E-Bike ist an das Vision Next 100 angelehnt.

Concept Link: Neue E-Bike-Designstudie von BMW

Im Oktober 2016 hatte BMW mit dem Vision Next 100 seine Vorstellung von einem futuristischen Zweirad mit emissionsfreiem Boxer-Motor gezeigt. Bei dem Elektromotorrad würden Fahrer auf Helm oder klassische Schutzbekleidung verzichten und stattdessen Datenbrille und smarte Kleidung tragen. Jetzt hat BMW nachgelegt und mit dem Concept Link eine Designstudie vorgestellt, die vom Vision Next 100 inspiriert ist.

BMW: E-Motorrad-Designstudie Concept Link mit Windschild-Infos und Touch-Panel. (Bild: BMW)

Dabei geht es BMW eigenen Angaben zufolge darum, digitale Vernetzung und urbane E-Mobilität zu verbinden. Sowohl vom Design als auch der technischen Umsetzung her will BMW neue Wege gehen. So wird der E-Antrieb von einem flachen Energiespeicher im Unterboden und dem Antrieb im Hinterrad gewährleistet. Dadurch ist der lange Fahrzeugkörper mit niedrigem Sitz möglich, was das bequeme Aufsteigen von der Seite oder über das Heck ermöglichen soll.

BMW: Konkrete technische Details fehlen noch

Zu den konkreten technischen Details wie Reichweite, Beschleunigung oder Höchstgeschwindigkeit gibt es noch keine Informationen. Von BMW heißt es dazu nur, dass ein schneller Antritt an der Ampel und ein leichtes Handling die Anforderungen moderner urbaner Mobilität erfüllten. Interessant ist sicher der eingebaute Rückwärtsgang, der das Parken im Stadtraum erleichtern soll.

Statt eines klassischen Kombiinstruments setzen die BMW-Designer beim Concept Link auf Informationen auf dem Windschild. Dort sollen etwa Geschwindigkeit, Navigationshinweise und Batteriestatus eingeblendet werden. Unterhalb des Lenkers gibt es zudem ein touchsensitives Panel, mit dem weitere Features wie Musikauswahl oder Routenplanung angezeigt und gesteuert werden können. Am Lenker können zudem Schnellwahltasten individuell belegt werden.

In Anlehnung an die smarte Fahrerkleidung des Vision Next 100 soll das unterhalb des Sitzes befindliche Gepäckabteil des Concept Link über das Streichen über den Ärmel geöffnet werden können. Die neue Designstudie hat BMW am Wochenende auf dem Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2017 am Comer See präsentiert.

via ecomento.tv