Jetzt Startups zum Durchbruch verhelfen!

Anzeige

Vote jetzt beim „Breakthrough 2017 Award“ für deinen Favoriten und gewinne! Den Sieger-Startups winken unter anderem 500.000 Euro für Medialeistungen.

WEKA Media Publishing veranstaltet mit seinen Marken connect, PC Magazin, PCgo, COLORFOTO, AUDIO, stereoplay und video den „Breakthrough 2017 Award“. Gesucht werden von allen Zeitschriften und deren Internetauftritten die Startups, die mit neuartigen Produkten oder Dienstleistungen ihren Durchbruch schaffen wollen. Die Gewinner werden mit Medialeistungen im Gesamtwert von 500.000 Euro und zusätzlich mit Geldpreisen in Höhe von 17.000 Euro unterstützt.

Exklusiver Zugang zur Abschlussveranstaltung

Wähle jetzt deinen Favoriten in den unterschiedlichen Kategorien. Unter allen Voting-Teilnehmern verlosen wir zudem einen tollen Preis. Was du hierzu zu tun hast, erfährst du auf der Website und auf der Facebook-Page. Außerdem erhalten alle Voting-Teilnehmer Zugang zu exklusiven Early-Access-Tickets für die Abschlussveranstaltung des „Breakthrough 2017 Award“ im Januar 2017! Lausche spannenden Vorträgen und tausche dich über den Dächern Münchens mit spannenden Personen aus Deutschlands Startup-Szene aus!

User-Voting bis zum 31. Dezember

WEKA Media Publishing stellt die eingereichten Produkte und Dienstleistungen der Startups vom 02. November bis zum 31. Dezember 2016 auf www.connect.de vor. Du kannst in mehreren Kategorien wählen, welchen Produkten und Dienstleistungen du den Breakthrough 2017 zutraust. Über das Zwischenergebnis informieren wir wieder auf connect.de. Unter den Top-Platzierungen des User-Votings entscheidet anschließend eine Jury aus Wissenschaftlern, Investoren und Gründern über die drei Startup-Sieger-Awards.

Preise und Preisverleihung

Im Januar 2017 dann küren WEKA Media Publishing und die Juroren auf einer großen Veranstaltung die Kategorie-Sieger sowie die besten Startups über alle Kategorien hinweg. Wie gesagt: Das erstplatzierte Startup erhält Medialeistung in den Online- und Printmedien von WEKA Media Publishing in Höhe von 300.000 Euro und 10.000 Euro Geldpreis, das zweitplatzierte Team erhält 150.000 Euro Medialeistung sowie 5.000 Euro Geldpreis und das drittplatzierte Unternehmen darf mit 50.000 Euro Mediawert für sich werben und 2.000 Euro ins Unternehmen investieren. Die Sieger des „Breakthrough 2017 Awards“ können die gewonnene Medialeistung im Jahr 2017 in Anspruch nehmen.

Jetzt voten!