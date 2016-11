Brennstoffzelle im Smartphone: Schwedischer Hersteller zeigt Prototypen

Eine Brennstoffzelle soll bei Smartphones für längere Laufzeiten sorgen. Der schwedische Anbieter myFC zeigt, wie das aussehen könnte – und dass die Technologie noch nicht ganz ausgereift ist.

Brennstoffzelle als Smartphone-Rucksack

Highend-Smartphones, die nicht nur einen Tag ohne Akku-Laden durchhalten, sondern eine ganze Woche – das verspricht etwa der britische Hersteller Intelligent Energy. Seine kleinen Speicher, die aus Wasserstoff Energie erzeugen, sollen künftig direkt in Smartphones eingebaut werden. 2018 sollen entsprechend ausgerüstete Geräte auf den Markt kommen. Etwas anders sieht die Brennstoffzellen-Lösung des schwedischen Anbieters myFC aus. Der setzt auf einen angesteckten Tank.

Smartphone- und Powerbank-Prototypen mit dem angebauten Tank für die Brennstoffzelle. (Bild: myFC)

Zum Einsatz kommt dabei die von myFC Anfang des Jahres gemeinsam mit dem externen Ladegerät JAQ vorgeführte Powercard. Jetzt hat myFC anhand einer Reihe von Highend-Smartphones wie dem iPhone 7 (Test), dem Nexus 6P, dem Galaxy S7 oder dem HTC 10 (Test) gezeigt, wie es sich die Integration der Brennstoffzelle vorstellt. Statt direkt ins Smartphone wird der Tank mit der Powercard in eine an das Smartphone angebaute Halterung eingesteckt.

Der Vorteil des Ganzen: Die Powercard kann im laufenden Betrieb gewechselt werden. Der Nachteil: Die Konstruktion sieht – zumindest auf den Bildern mit den Prototypen – nicht sehr schick aus. Und die Smartphones werden dadurch um rund sieben Millimeter dicker. Zudem wiegt allein die Powercard 40 Gramm. Ebenfalls nicht vorteilhaft klingt, dass die Brennstoffzellenlösung nur 900 Milliamperestunden fasst, deutlich weniger als die Akkus in aktuellen Highend-Smartphones.

Powercard von myFC: Nutzer können Brennstoffzelle nicht selbst auffüllen

Dazu kommt noch ein vergleichsweise hoher Preis für die Annehmlichkeit der längeren Laufzeit. Auf der Homepage des Anbieters ist von einem Powercard-Abo die Rede, das 4,90 Euro im Monat kostet. Dabei geht es allerdings um das Akkupack JAQ, das man hier vorbestellen kann. Ob das Angebot eine Flatrate für den Umtausch der Brennstoffzelle umfasst, ist ebenso wenig bekannt wie die genauen Details des Hin- und Herschickens. Klar ist nur, dass man die Tanks nicht selbst befüllen kann.

Statt eingebauter Brennstoffzellen könnten in der näheren Zukunft also mit einer entsprechenden Technologie ausgerüstete Akkupacks praktikabler sein. Aber auch auf diesem Gebiet geht es derzeit nicht so recht voran. Das von dem Dresdener Startup eZelleron entwickelte Brennstoffzellen-Akkupack Kraftwerk, das im Frühjahr 2015 bei Kickstarter über 1,5 Millionen US-Dollar eingesammelt hatte, wird jetzt statt Ende 2015 erst Ende 2017 ausgeliefert. Das Besondere an dem Gerät: Es soll sich vom Nutzer ganz einfach mit Feuerzeug- oder Camping-Gas nachfüllen lassen.

