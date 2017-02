Brexit: Adobe kündigt Preiserhöhung für Briten an – bis zu 60 Prozent

Adobe sendet seinen Abonnement-Kunden E-Mails mit einer bis zu 60-prozentigen Preiserhöhung. Vor allem Studenten müssen tiefer in die Tasche greifen.

Fotografen, Designer und Grafiker aus dem vereinigten Königreich und Schweden müssen sich auf erheblich höhere Preise einstellen, um Photoshop, Lightroom und andere Programme aus der Creative Cloud zu nutzen. Der Grund dafür sei laut Adobe die Veränderung der Wechselkurse in den letzten Jahren.

Adobes Preiserhöhung: Das ändert sich

Creative-Cloud-Nutzer und -Abonnenten mit einem Wohnsitz in Großbritannien und Schweden erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung über die Preiserhöhung. Ab dem 6. März 2017 sollen die Beiträge bis zu 60 Prozent angehoben werden, teilweise sogar mehr. Die Preiserhöhung variiert je nach Land und Abonnement. Manche Kunden berichten von einer zehnprozentigen, andere von einer 60-prozentigen Erhöhung. Wie die vollständige E-Mail aussieht, hat ein Adobe-Kunde auf Twitter in seinem Post veröffentlicht. Michael Hobson ist nicht der Einzige, der sich aufregt. Auf Twitter befinden sich zahlreiche Posts zum Thema.

Thanks to Brexit, @Adobe are upping their price for CC suite by £5 p/m pic.twitter.com/zyMd9DrODL — Michael Hobson (@imhobson) February 2, 2017

Die Abonnements für Studenten scheinen die größte Preiserhöhung zu erhalten. Ein Kunde schrieb auf Reddit, dass sein monatlicher Beitrag von 15,49 Pfund auf 25,28 Pfund angezogen wurde. Ein anderer Creative-Cloud-Abonnent regte sich auf Twitter öffentlich über die Preiserhöhung auf und droht damit, sein Abonnement nicht zu verlängern.

So @Adobe Is bumping their Creative Cloud suite price to £301.90 per year [Student Price]. Looks like I won't be renewing my subscription. — DarrellStudio (@DarrellsDesign) February 2, 2017

Weitere Preiserhöhungen

Auch Unternehmen wie Microsoft, Tesla und Apple kündigten kürzlich Preiserhöhungen ab Sommer 2017 an – aus denselben Gründen. Es bleibt spannend, ob das der Durchbruch für kleine und günstigere Programme sein könnte oder Kreative in Großbritannien und Schweden einfach tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn es darum geht, einige der besten Technologien und Werkzeuge zu nutzen.