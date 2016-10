Brexit-Folge: Microsoft erhöht Preise in Großbritannien

Der Wunsch der Briten aus der EU auszutreten hat bislang vor allem negative Folgen für das Land. Nun passt Microsoft seine Preise für Geschäftskunden an – die Cloud wird 22 Prozent teurer.

Verfall des britischen Pfunds sorgt für höhere Software-Preise

Microsoft hat angekündigt, die Preise für seine britischen Geschäftskunden um bis zu 22 Prozent zu erhöhen. Grund dafür sei der seit dem Brexit-Votum stark gefallene Kurs des britischen Pfunds, teilte Microsoft mit.

Das Unternehmen überprüfe regelmäßig die Auswirkungen lokaler Preisniveaus seiner Produkte und Dienstleistungen. Die Preisänderung sei „ein Ergebnis dieser Bewertung“ und passe die Preise dem Niveau in der EU an, hieß es.

Microsoft-Software in Großbritannien 13 Prozent teurer

Britische Firmen sollen demnach für Software künftig 13 Prozent mehr bezahlen. Cloud-Dienste sollen sogar um 22 Prozent teurer werden. Die neuen Preise gelten vom 1. Januar 2017 an. Verbraucherpreise seien davon nicht direkt betroffen, ließ Microsoft wissen.

Das Britische Pfund hatte nach dem Votum der Briten für einen Austritt aus der EU am 23. Juni 15 Prozent an Wert im Vergleich zum Euro verloren. Der gefallene Pfundkurs hatte bereits Mitte Oktober zu einem Preiskampf zwischen dem Lebensmittelhersteller Unilever und der Supermarktkette Tesco geführt.

Fintech eröffnet Europazentrale in Deutschland statt London

Auch in anderer Hinsicht leidet Großbritanniens Wirtschaft schon vor dem EU-Austritt unter den Folgen des Brexit-Votums. Am Montag teilte die Peer-to-Peer-Kreditplattform Bondora aus Estland mit, seine Europazentrale in Deutschland anstatt wie zunächst geplant in London eröffnen zu wollen.

Nun stünden Berlin, Frankfurt und München in der engeren Auswahl, während der Hauptsitz allerdings in Estlands Hauptstadt Tallinn bleiben soll. „Es herrscht einfach zu viel Unsicherheit. Großbritannien hat seine Attraktivität als Fintech-Hub verloren“, wird Pärtel Tomberg, CEO und Mitgründer von Bondoras in der Mitteilung zitiert. sdr/dpa