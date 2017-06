Browser-Startup: Ex-Mozilla-CEO sammelt 35 Millionen Dollar in 30 Sekunden ein

Das vom Ex-Mozilla-Chef Brendan Eich gegründete Browser-Startup Brave hat in der Rekordzeit von weniger als 30 Sekunden 35 Millionen US-Dollar eingesammelt – per Initial Coin Offering.

Startup streicht Millionen per ICO ein

Initial Coin Offering (ICO) hat sich in der Welt der Kryptowährungen als neues Finanzierungsmodell etabliert. Dabei werden von den Startups sogenannte Tokens, also eine Art digitale Coupons, ausgegeben, die als eigene Währung für das zu unterstützende Projekt dienen. Mit dem „Basic Attention Token“ oder BAT hat das Browser-Startup Brave des Ex-Mozilla-Chefs Brendan Eich gerade in weniger als 30 Sekunden 35 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Browser-Startup Brave versorgte sich per ICO mit frischem Kapital. (Screenshot: Brave/t3n.de)

Insgesamt verkaufte Brave eine Milliarde BAT im Wert von 156.250 ETH oder rund 35 Millionen US-Dollar an Investoren. Laut Coindesk sollen nur rund 130 Personen zugeschlagen haben, einer davon habe BAT im Wert von 20.000 ETH gekauft. Die Hälfte der Gesamtinvestition soll demnach von nur fünf Personen getragen worden sein. Das widerspricht eigentlich dem Ziel eines ICO, laut dem jeder Anteile an dem Unternehmen erwerben können soll, das er nutzt.

Weitere 500 Millionen BAT hat Brave übrigens für die Steigerung der Nutzerzahlen und die Entwicklung der eigenen Kryptowährung zur Seite gelegt. Allerdings sollen nach Angaben des Startups in absehbarer Zukunft keine weiteren Tokens verkauft werden. Bisher konnte das Browser-Startup auf herkömmlichem Wege schon sieben Millionen US-Dollar von Investoren wie dem Founders Fund einsammeln.

Browser-Startup will eigenes Werbesystem

Mit dem Geld aus dem ICO will Brave seine Werbeplattform ausbauen. Bei der sollen BAT als Währung zum Einsatz kommen. Das Brave-eigene Werbesystem soll Betrügereien reduzieren und die Effizienz der Anzeigen für Publisher und Werber erhöhen. Die Nutzer des Browser wiederum sollen von schnelleren Ladezeiten, mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre und der Möglichkeit, mit dem Lesen von Inhalten Geld zu verdienen, profitieren.

