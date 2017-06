Potthässlich: So sehen Whatsapp, Tinder und andere Apps im Brutalismus-Design aus

Der Brutalismus im Webdesign erlebt seit einigen Monaten eine kleine Renaissance. Jetzt hat ein Designer die bekanntesten Online-Dienste entsprechend umgestaltet – das Ergebnis ist sehr hässlich.

Wer sich an die Websites aus den 90er-Jahren zurückerinnert, weiß: Schön war das nicht. HTML-Layouts in Graustufen, Unterseiten so verschachtelt wie ein Labyrinth, dazu Textwüsten und verpixelte Grafiken so weit das Auge reicht. Heute wird diese Art des Webdesigns in Anlehnung an die hässliche Betonarchitektur auch Brutalismus genannt. Demnach rückt die eigentliche Funktion einer Website soweit in den Vordergrund, dass für formschöne Gestaltung kein Platz mehr bleibt.

Netflix und andere Apps im Brutalismus-Design

Ganz ausgedient hat der Brutalismus im Webdesign aber bis heute nicht. Seit einigen Monaten findet er sogar – mehr oder weniger ernstgemeint – zunehmenden Einfluss in der Gestaltung. Entsprechenden Websites werden mehr Aufmerksamkeit beim Besucher und eine bessere Les- und Bedienbarkeit durch den Einsatz größerer Textmengen zugeschrieben.

Doch lassen sich diese Prinzipien eigentlich einfach auf die Apps großer Netzkonzerne übertragen? Der Designer Pierre Buttin jedenfalls hat sich gefragt, wie beispielsweise Amazon, Netflix oder Facebook im Brutalismus-Design aussehen könnten und selbst Hand angelegt. Inspiriert wurde Buttin nach eigenen Angaben vom kürzlichen Redesign von Instagram, das in einigen Facetten dem Trend nacheifert.

Die Ergebnisse: Seht selbst

