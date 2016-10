Bücher statt WLAN: Darum ist die Aussage des Lehrerverbandes Unsinn

Der Lehrerverband lehnt WLAN in deutschen Schulen ab und behauptet: Bücher haben kein Verfallsdatum. Ein Kommentar vom Millennial Jessy Kösterke.

Das Bundesministerium will 40.000 Schulen in Deutschland mit WLAN aufrüsten. Bis 2021 sollen dafür fünf Milliarden Euro ausgeben werden. Die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka ist der Meinung, dass Schüler und Schülerinnen heute auch digital lernen und arbeiten müssen, anstatt nur zu daddeln. Der Präsident des Lehrerverbandes, Josef Kraus, lehnt die Initiative bedauerlicherweise ab. Er wünscht sich lieber Schulbibliotheken und behauptet, WLAN in Schulen würde zur „Häppchenbildung“ führen.

Willkommen im deutschen 21. Jahrhundert

Der Lehrerverband zeigt damit eine gefährliche Technikfeindlichkeit. In vielen Dingen sind die Deutschen Vorreiter. Wenn es aber um das Thema WLAN geht, sind sie eher auf den hinteren Plätzen zu finden – beispielsweise bei der Verbreitung von offenen WLANs in Innenstädten und in Schulen.

Die Deutschen geben sich mit einem Datenvolumen von 500 Megabyte bis 2 Gigabyte zufrieden, in den Schulen wird teilweise noch auf grünen Tafeln mit Kreide geschrieben und der Tageslichtprojektor ist auch noch lange nicht Geschichte. Ein krasses Kontrastprogramm zu den USA, aber auch europäischen Staaten wie Finnland, Schweden und Dänemark.

Schulbildung im Rückstand

Schüler und Schülerinnen von heute haben die Entwicklung des Internets nicht miterlebt, sie befinden sich schon mittendrin. In deutschen Schulen ist die Nutzung des Internets aber noch lange kein Alltag und in der Praxis eher selten zu sehen – außerdem sind Soft- und Hardware oft veraltet. Ein Internetzugang zu Hause wird von den Lehrern aber in der Praxis schon lange vorausgesetzt – beispielsweise, wenn es um Hausarbeiten geht. Dort nimmt die Schüler nur selten jemand an die Hand. In vielen Familien sind heute beide Eltern voll berufstätig und auch nicht immer kompetent.

Bücher haben kein Verfallsdatum? Unsere Welt ist im ständigen Wandel – viele Schulbücher sind schon beim Druck veraltet, besonders wenn es um IT-Themen geht. Zudem haben Bücher einen Preis, im Internet können sich Schüler nahezu kostenlos informieren.

Es kann nicht sein, dass Schüler heute noch lernen, wie sie im Atlas die richtigen Koordinaten lesen oder minutenlang im Duden nach Wörtern blättern. Das ist nicht die Zukunft, das ist nicht einmal die Gegenwart außerhalb der Schule. Wir leben im Jahr 2016 – das Internet ist dank Smartphones allgegenwärtig. Keiner dieser Schüler wird auf eine Landkarte zurückgreifen, um sich den Weg von München nach Hamburg rauszusuchen. Gibt es solche Karten überhaupt noch?

Häppchenbildung? Von wegen!

Das Internet führt zu Häppchenbildung, meint Kraus. Dass allerdings die Nutzung des Internets auch eine Recherche in Themen ermöglicht, die weit über das Gesuchte hinausgehen und in kürzester Zeit Einblicke in Diskussionen und Forschungen ermöglichen kann, ist ihm offenbar nicht bewusst.

„Man lernt nicht für die Schule, sondern für das Leben”, so lautet ein alter Lehrerspruch. Das Leben wird heute zu einem guten Teil vom Internet geprägt – es wird Zeit, die Schüler darauf vorzubereiten.