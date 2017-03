Politische Stimmungsmache während der Bundestagswahl: So entlarvst du Social Bots

Auch während der Bundestagswahl 2017 sollen Social Bots im Einsatz sein, um politische Stimmungsmache zu betreiben. So könnt ihr die Meinungsroboter entlarven.

„Der Islam überrennt uns“, antwortet ein Twitter-Nutzer einem anderen als der sich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausspricht. Das Profil des Absenders zeichnet ein klares Bild: Eine Deutschland-Fahne ziert das Profilfoto und der Claim „Refugees Not Welcome“ in der Beschreibung lässt auf einen Asylkritiker schließen. Die inhaltliche Stoßrichtung der Retweets unterstreicht das, denn geteilte Botschaften äußern sich durchweg negativ über die Aufnahme von Flüchtlingen. Auch der „Gefällt mir“-Bereich des Accounts bestätigt die Haltung des Nutzers. Gemocht werden Inhalte, die sich kritisch gegenüber Asylsuchenden positionieren.

So weit, so normal. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, könnten Beobachter jetzt anbringen. Das Problem jedoch: Hinter dem Profil steckt gar kein Mensch, sondern ein Social Bot – quasi ein Computer-Programm, das vorgibt, ein Mensch zu sein. Inzwischen gibt es sie haufenweise in sozialen Medien. Einige von ihnen sind harmlos und teilen nur Inhalte zum Wetter oder der Lieblingsstadt. Andere hingegen sind hochpolitisch und beziehen Stellung zu emotionsgeladenen Themen. Sie lassen Meinungen hochkochen und verzerren somit bisweilen schon mal Stimmungsbilder.

Social Bots sollen Stimmungen während der Bundestagswahl manipulieren

Derartige Social Bots nutzen dafür die Algorithmen sozialer Netzwerke aus. Sie befeuern Debatten, die vielleicht gar keine geworden wären. Sie favorisieren, verbreiten und beantworten Statusupdates mit bestimmten Hashtags. Umso sichtbarer diese Themen sind, desto größer die Chance, dass sie zum Trend aufsteigen und von Medien und Politikern aufgegriffen werden. Während des Ukraine-Konflikts tauchten sie erstmals auf. Während der Flüchtlingskrise sah man sie immer häufiger. Und während des US-Wahlkampfes sind sie zum alltäglichen Werkzeug zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung geworden.

Nicht wenige Experten glauben sogar, dass Social Bots einen gehörigen Anteil am Wahlsieg Trumps hätten, da sie denunzierende Meldungen über seine politischen Gegner verbreiteten. Blogposts vermeintlicher Pseudo-Nachrichtenportale mit Titeln wie „Clinton schwer krank!“ oder „Clinton hat illegale Waffen für 137 Millionen Dollar gekauft!“ wurden im großen Stil von Social Bots geteilt und favorisiert – und sind somit vermutlich auch deshalb in die Wahrnehmung vieler US-Wähler geraten. Diese Meldungen waren jedoch nur Gerüchte, die als Journalismus verkauft wurden.

„Experten glauben, dass Social Bots einen gehörigen Anteil an Trumps Wahlsieg hatten.“

In Anbetracht dessen und der bevorstehenden Bundestagswahl fordern etliche deutsche Politiker jetzt sogar ein Verbot der Meinungsroboter im Wahlkampf. Auch eine Kennzeichnungspflicht wird diskutiert. Vorstöße, die jedoch nur schwer in der Realität durchsetzbar sind. Die Grünen legten sich daher zuletzt zumindest eine Selbstverpflichtung auf, in der sie offiziell bestätigten, keine Social Bots einzusetzen. Auch die Union, SPD, Linke und FDP lehnten den Einsatz öffentlich ab. Die AfD ruderte zurück, nachdem Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel im Spiegel zuerst mit den Programmen liebäugelte und gab ebenfalls bekannt, keine entsprechenden Werkzeuge einzusetzen.

Somit scheint es hierzulande Einigkeit in der Parteienlandschaft zu geben, jedoch deckte die Frankfurter Allgemeine Zeitung erst vor wenigen Wochen auf, dass Unbekannte ein automatisches Bot-Netz einsetzen, um gezielt Wahlwerbung für die AfD auf Facebook zu verbreiten. Zwar seien die Bots nicht einwandfrei auf die Partei zurückzuführen, so die Journalisten Justus Bender und Marvin Opping. Jedoch würden die entdeckten Bot-Profile etliche Facebook-Gruppen verwalten, die die AfD verbal unterstützen. Selbst Frauke Petry sei Mitglied solcher Gruppen, hieß es in dem Bericht. Der schmutzige Wahlkampf habe gerade begonnen.