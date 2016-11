Cleaner Business-Rucksack: hardwrk designt Backpack Pro fürs MacBook

Anzeige

Was macht den perfekten Business-Rucksack aus? Dieser Frage ist hardwrk in Kooperation mit Deuter auf den Grund gegangen und dabei herausgekommen ist der praktische und schlichte Backpack Pro.

Am Anfang stand die Idee

Wie muss eigentlich eine Tasche aussehen, mit der man geschäftlich unterwegs sein kann, die sowohl fürs Büro als auch für Events und im Idealfall sogar für eine Übernachtungsreise taugt? hardwrk hat sich im letzten Jahr mit dieser Frage beschäftigt und mit dem Rucksackspezialisten Deuter ein Modell entwickelt, das praktisch, clean und flexibel ist. Dafür hat der Spezialist für Apple-Erweiterungen und -Zubehör auch die „Digital Pioneers“ von t3n befragt, um herauszufinden, welche Anforderungen an eine solche Tasche bestehen. Anfangs war noch nicht einmal klar, ob es ein Rucksack oder eine Messenger-Bag werden sollte. Es kristallisierte sich aber schnell heraus, dass der Rucksack bei den meisten das Mittel der Wahl ist – besonders, wenn das MacBook transportiert werden muss und die Tasche darüber hinaus für Events und die tägliche Radtour zum Büro taugen soll. Auch viele weitere Anregungen des Teams sind in die Gestaltung mit eingeflossen.

Brustgurt, leicht zugängliches Netzteil- sowie MacBook-Fach und Reißverschlusserweiterung

hardwrk Die hardwrk GmbH ist Anbieter und Hersteller von Premium Apple Accessories für den optimalen Arbeitsalltag mit Mac OS X- und iOS-Geräten.

Beim Design des Backpack Pro wurde viel Wert auf einen cleanen Look gelegt. Das hardwrk-Logo ist lediglich als schwarze Stickerei auf der Vorderseite zu sehen und auch sonst wurde auf farbliche Absetzungen verzichtet. In seiner kleinsten Form sollte der Rucksack zudem nicht so ausladend, sondern in der 19 Liter-Variante schön flach sein. Wer eine Übernachtung einplant oder aus anderen Gründen mal mehr dabei hat, kann den Rucksack durch das Öffnen eines Reißverschlusses auf 26 Liter erweitern.

Der Backpack Pro ist für alle MacBooks mit einer Bildschirmdiagonale bis 15 Zoll geeignet. Für einen guten Halt sorgt das Airstripes-Rückensystem und der stufenlos verstellbare Brustgurt. Die Front trägt ein großes offenes Fach für Dinge, die man schnell erreichen muss, ohne einen Reißverschluss zu öffnen. Ebenfalls ohne das Hauptfach zu öffnen kommt man an ein separates Fach für das Netzteil und an das Laptop- und Tablet-Fach. Neben einem robusten Tragegriff verfügt der Backpack Pro noch über einen Henkel zum Aufhängen und zwei Gurte auf der Frontseite.

Alle Spezifikationen auf einen Blick:

Qualität von Deuter und hardwrk

Ideal für MacBooks bis zu 15 Zoll

Optimaler Halt durch Deuters Airstripes-Rückensystem

Stufenlos verstellbarer Brustgurt

Volumen von 19 Liter, erweiterbar auf 26 Liter

Maße: ca. 49 x 30 x 12 cm, erweiterbar auf ca. 49 x 30 x 18 cm

Gewicht: ca. 1100 g

Sonderaktion: TopGum Powerakku im Wert von 79 Euro gratis dazu

Der Backpack Pro kostet 129 Euro und wird innerhalb Deutschlands kostenlos versandt. Zur Einführung hat hardwrk sich eine besondere Aktion überlegt und packt für die ersten 100 Besteller einen TopGum-Akku oben drauf, der regulär 79 Euro kostet.

Der hardwrk TopGum-Akku von Just Mobile ist ein Hochleistungsakku für Smartphones, Tablets und andere Geräte, die über USB geladen werden können. Mit seinem Gehäuse aus hochwertigem Aluminium und einem integrierten Lightning-Kabel ist er der ideale Begleiter im Alltag.

Der TopGum verfügt über zwei Anschlüsse, einen Lightning-Anschluss und ein USB-Out. Das Highlight: Der TopGum kann über die im Lieferumfang enthaltene magnetische Ladestation wieder auf Schub gebracht werden. Wahlweise gibt es noch einen Micro-USB-In für das Laden über ein Kabel. Mit seiner Ladekapazität von 6.000 Milliamperestunden lädt der TopGum ein Smartphone bis zu drei Mal komplett wieder auf oder versorgt ein iPad oder andere Tablets zusätzlich mit Strom. Der Fast-Charge-USB-Ausgang mit 2.4A verkürzt die Ladezeit auf ein Minimum.

Der Backpack Pro kann ab sofort vorbestellt werden und wird noch vor Weihnachten ausgeliefert.

Besorg dir den Backpack Pro!