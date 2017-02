Butns – Schicke Schaltflächen aus reinem CSS

Die CSS-Bibliothek Butns bringt eine große Bandbreite möglicher Schaltflächen in deine Designs. Verschiedene Farben und verschiedene Button-Formen lassen kaum Wünsche öffen.

Ahmed Tarek: Du kannst alles erreichen, was du willst

Die CSS-Bibliothek, die Gegenstand dieses Beitrags sein wird, wurde erschaffen vom 15-jährigen Entwickler Ahmed Tarek aus Alexandria in Ägypten. Ahmed programmiert erst seit einem knappen Jahr und hat sich sämtliche Kenntnisse autodidaktisch über das Mozilla Developer Network und W3schools angeeignet.

Ahmed ist ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn die Eigeninitiative groß genug ist. Mit Butns.css stellt er nun sein erstes, wie er es nennt, „richtiges Projekt” vor. Und das ist schon richtig gut gelungen.

Butns: Einfach zu verwendende Button-Bibliothek

Butns ist eine einfach zu verwendende CSS-Bibliothek, mit deren Hilfe du eine Vielfalt verschiedener Schaltflächen nur mit CSS erstellen kannst. Dazu ist es nicht erforderlich, sich in die Tiefen des CSS einzuarbeiten. Stattdessen arbeitet Butns mit Klassen.

Butns: CSS-Bibliothek aus Ägypten (Screenshot: t3n)

Um einem Element das Aussehen einer Schaltfläche zu geben, vergibst du einfach eine die vordefinierte Klasse .button . Um die Optik im Detail anzupassen, erweiterst du die Klassendefinition um weitere Konkretisierungen, etwa so:

<a class="button border-purple medium rounded" href="#">Button</a>

In diesem Falle würdest du eine Schaltfläche mit einer violetten Umrandung ( border-purple ) bekommen. Der Button wäre mittelgroß ( medium ), hätte die beliebte Pillenform ( rounded ) und sähe so aus:

Generell musst du dir Butns also wie ein Baukastensystem vorstellen. Es gibt zwölf Füllfarben, die du mit der Klasse fill-namederfarbe verwendest, also etwa fill-purple für einen vollflächig violetten Button. Die gleichen Farben kannst du für die Umrandung der Schaltflächen verwenden. Eine violette Umrandung erreichst du etwa mit border-purple .

Jede Farbe verfügt zusätzlich über die Varianten dark und whitish , etwa zu übersetzen mit dunkel und hell. Eine Schaltfläche in dunklem Violett definierst du mit fill-dark-purple , eine hellviolette mit fill-whitish-purple . Das funktioniert auch mit Umrandungen.

Neben diesen Möglichkeiten kannst du Schaltflächen auch mit einem Verlauf, also nicht mit einer Vollfarbe versehen. Die Definition ist einfach. Für einen violetten Verlauf im Button wählst du gradient-purple .

Schlussendlich kombinierst du die ganze Vielfalt noch mit einem oder mehreren der verschiedenen Button-Styles. Darunter findest du kleine, mittlere und große, solche mit Schlagschatten, halbtransparente und abgerundete. Auch diese Stile kannst du kombinieren. Um etwa einen mittelgroßen, halbtransparenten Button in Pillenform zu erhalten, würdest du button medium semi-transparent rounded verwenden.

Du siehst, die Verwendung ist wirklich in fünf Minuten verstanden.

Butns steht auf Github unter MIT-Lizenz bereit

Butns steht unter der liberalen MIT-Lizenz für die kostenfreie Nutzung in privaten, aber auch kommerziellen Projekten, etwa für Kundenaufträge, zur Verfügung. Herunterladen kannst du es auf Github. Die komprimierte Fassung wiegt knappe 13 KB, die unkomprimierte knappe 15 KB.

Butns.css beißt sich mit keinem der großen Frameworks, insbesondere nicht mit Bootstrap. Du kannst Butns.css demnach problemlos gemeinsam mit Bootstrap einsetzen. Die Klassen vertragen sich untereinander.

Butns.css muss natürlich vor der Verwendung in deine Seite eingebunden werden. Du lädst also die butns.min.css auf deinen Webspace hoch und linkst sie unter Pfadangabe in dein HTML. Das geht etwa so:

<link rel="stylesheet" href="pfad/zu/butns.min.css">

Nun kannst du an beliebiger Stelle deines Projektes mit den vordefinierten Schaltflächen aus Ahmed Tareks Butns-Projekt arbeiten. Viel Spaß dabei.