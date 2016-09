Diese polnische Autowerkstatt hat noch einen C64 im Einsatz

Ein alter Commodore C64 verrichtet bis heute seinen Dienst in einer polnischen Autowerkstatt. Das Gerät erinnert an postapokalyptische Szenarien.

Dieser Computer sieht aus wie aus einem postapokalyptischen Szenario wie „Mad Max“ oder „Fallout“: Der Heimcomputer C64 ist in einer kleinen polnischen Autowerkstatt noch immer im Einsatz, schreibt Commodore USA auf Facebook.

Demnach wird er seit 25 Jahren eingesetzt, um Antriebswellen auszubalancieren und hat dabei sogar eine Flut überlebt. Der erste C64 lief 1982 vom Band. Der meistgebaute Computer aller Zeiten wurde aber noch bis 1994 von Commodore produziert. In der europäischen PAL-Variante läuft der Prozessor mit nur 0,985 MHz. Auch der Arbeitsspeicher ist aus heutiger Sicht mit 64 Kilobyte winzig.

30 Jahre alter Amiga steuert Klimaanlage einer US-Schule

2015 machte die Geschichte eines 1985 erworbenen Commodore Amigas die Runde, der seit 30 Jahren Tag und Nacht in Betrieb ist und die Klimaanlage einer Schule in den USA steuert. Die Programme für den Rechner schrieb damals ein Schüler der High School, der bis heute kontaktiert wird, wenn Probleme mit dem uralten Heimcomputer auftreten.

Das US-Unternehmen Commodore war in den 1980er Jahren weltweit der Marktführer für Heimcomputer, ehe es dann in den 1990er Jahren durch den rasanten Aufstieg IBM-kompatibler PCs in die Pleite rutschte. Commodore International wurde 1994 aufgelöst.

Commodore USA, die das Bild auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht haben, ist ein in Florida ansässiges Startup, das 2010 gegründet wurde und nach eigenen Angaben die Lizenzrechte für bisherige Commodore-Marken, insbesondere C64 und die Amiga-Computer, erworben hat. Das Unternehmen veröffentlichte unter anderem einen modernen PC im Gewand eines klassischen C64. Auch beim Amiga Mini handelt es sich um einen modernen PC.

via sploid.gizmodo.com