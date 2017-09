C64 Mini: Kult-Computer kommt als Miniaturversion zurück

Nachdem Nintendo mit Miniaturversionen von NES und SNES punkten konnte, folgt jetzt eine verkleinerte Variante des Kultcomputers C64. Mit dabei sind ein Joystick und 64 klassische Games.

Auf den Spuren von Nintendo: Der C64 Mini kommt

Nintendo hat mit den Mini-Versionen von NES und SNES gezeigt, dass es einen nicht zu unterschätzenden Markt für Retro-Gaming-Hardware gibt. Vermutlich war es daher nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kam, das Konzept auch auf den wohl bekanntesten Vertreter der Heimcomputer-Ära zu übertragen: den C64. Der soll im Frühjahr 2018 als C64 Mini wiederauferstehen.

Der C64 Mini soll mit einem Joystick ausgeliefert werden, dessen Design ganz klar an den bei Zockern der 1980er Jahren beliebten Competition Pro erinnert. Außerdem sind 64 klassische C64-Spiele vorinstalliert. Darunter Klassiker wie California Games, Speedball 2 oder Paradroid. In Deutschland soll der miniaturisierte Heimcomputer zu einem Preis von 79,99 Euro in den Handel kommen.

C64 Mini verfügt über moderne Anschlüsse

Derzeit gibt es nur wenige Details zur verbauten Hardware. Immerhin wissen wir, dass der C64 Mini über zwei USB-Anschlüsse verfügen soll. Zum Anschluss an moderne Fernseher verfügt das Gerät über einen HDMI-Anschluss. Die Bildausgabe soll für zusätzliches Retro-Feeling sorgen, indem sich Scanline- und Kathodenstrahlröhren-Effekte zuschalten lassen.

C64 Mini: Auch das Design des Joysticks dürfte Retro-Fans erfreuen. (Grafik: Koch Media)

Laut Pressemitteilung soll sich der C64 Mini mittels einer USB-Tastatur wie ein echter C64 nutzen lassen. Das wiederum lässt allerdings vermuten, dass es sich bei der Tastatur auf dem Gehäuse nur um eine Attrappe handelt. Wir haben beim deutschen Distributor des Mini-Computers nachgefragt, bislang aber noch keine Antwort erhalten.

