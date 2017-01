Car eWallet: Mobiles Portemonnaie für Elektroautos auf Blockchain-Basis

ZF hat mit UBS und dem Innogy Innovation Hub ein auf der Blockchain-Technologie basierendes mobiles Portemonnaie für Elektroautos vorgestellt. Car eWallet soll das Akku-Laden unterwegs erleichtern.

Der deutsche Technologiekonzern ZF will mit der mobilen Payment-Lösung Car eWallet eine weitere Hürde bei der Elektromobilität beseitigen: die unkomplizierte Abrechnung von getanktem Strom beim Laden unterwegs. Darüber hinaus soll die gemeinsam mit dem Finanzinstitut UBS und dem Innogy Innovation Hub entwickelte und auf Blockchain basierende Technologie Besitzern von Elektroautos das automatische Bezahlen von Maut- oder Parkgebühren ermöglichen.

Car eWallet ermöglicht Elektroautos das Abrechnen des Ladevorgangs. (Bild: ZF)

Außerdem kann das Car eWallet auch Zahlungen entgegennehmen, was etwa für Car-Sharing-Portale interessant ist. Zudem lässt sich die Zugangsregelung auch für die Lieferung von Paketen in den Kofferraum verwenden. Dazu müsste ein definierter Authentifizierungscode eingescannt werden, wie es in einer entsprechenden Mitteilung von ZF heißt.

Elektroautos liefern Strom ans Netz

Dank Blockchain-Technologie soll auch die Einbindung in intelligente Energieversorgungssysteme möglich sein. So könnte das E-Auto bevorzugt dann Strom nachladen, wenn erneuerbare Energie im Netz verfügbar ist. Auch kann das Elektroauto Energie zurück ins Netz speisen.

Grundlage für die Car eWallet ist die Blockchain-Technologie. (Bild: ZF)

Das „automobile“ Portemonnaie soll über den heimischen Computer oder eine spezielle App verwaltet und aufgeladen werden können. Auf der CES 2017 hat ZF die Lösung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Für 2017 ist ein Feldtest geplant. Wann und für welche Elektroautos die Blockchain Car eWallet auf den Markt kommt, hat ZF noch nicht bekanntgegeben. Auch über mögliche Gebühren für die Bezahlvorgänge ist noch nichts bekannt.

