Car-to-Car-Communication: Neue Volvos sprechen miteinander

Der schwedische Autobauer Volvo will seinen neuen Topmodellen Car-to-Car-Communication verpassen. Die Volvos sollen noch in diesem Jahr miteinander kommunizieren können.

Volvo folgt Mercedes-Benz und Toyota

Car-to-Car-Communication sorgt dafür, dass Autos Informationen miteinander teilen, um deren Fahrer etwa vor schlechten Straßenbedingungen, Staus oder Hindernissen zu warnen. Autohersteller wie Mercedes-Benz und Toyota haben entsprechende Systeme schon im Einsatz. Jetzt zieht Volvo nach. Der schwedische Autobauer will seine Topmodelle der 90er-Serie, S90, V90 und XC90, noch in diesem Jahr miteinander kommunizieren lassen, wie das Fachportal Automotive News Europe berichtet.

Volvos können bald miteinander kommunizieren. (Bild: Volvo)

Die hinter dem Kommunikationssystem stehende Lösung hat Volvo gemeinsam mit dem schwedischen Telekomkonzern Ericsson entwickelt. Dabei setzen die Unternehmen auf die Cloud, eine direkte Verbindung zwischen den Autos ist so nicht nötig. Allerdings müssen die Autos mit einer Datenverbindung ins Internet ausgerüstet sein. Zudem soll die Cloud dafür sorgen, dass Volvo die Informationen analysieren und die beste Übertragungsmöglichkeit zu den Autos finden kann.

Volvos System basiert auf der Cloud

Volvo nutzt damit ein ähnliches System wie Mercedes-Benz, allerdings mit einem selbstentwickelten Protokoll. Toyota setzt bei seinem sogenannten Intelligent Transportation System auf eine Datenübertragung zwischen den Autos. Die Lösung erlaubt die Kommunikation zwischen entsprechend ausgestatteten Autos, aber auch den Empfang von Informationen von Rettungsfahrzeugen. Langfristig, so zumindest Volvos Entwicklungschef Peter Mertens gegenüber Automotive News Europe, sei aber der Einsatz einer ähnlichen Technologie in allen Autos sinnvoller.

Neben Mercedes-Benz, Toyota und jetzt Volvo wollen weitere Autohersteller auf den Zug aufspringen und ihren Fahrzeugen Lösungen für die Car-to-Car-Communication einbauen. So sollen Cadillac, Audi und Jaguar Land Rover an Cloud-basierten Technologien arbeiten. Audi etwa bietet zudem im Q7 und A4 eine Lösung an, bei der die Autos mit der Infrastruktur kommunizieren. In einigen US-Städten bekommen Fahrer so etwa einen Countdown angezeigt, bevor die Ampel auf grün umschaltet, und Warnhinweise, wenn sie nicht mehr rechtzeitig über die Kreuzung kommen.

via www.theverge.com