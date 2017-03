Cebit wird umgekrempelt: Messe rückt mit neuen Strukturen in den Sommer

Die Cebit will sich wieder stärker dem Massenpublikum öffnen und künftig deutlich später im Jahr an den Start gehen. Die kommende Messe soll im Sommer (11. bis 15. Juni 2018) stattfinden.

Entsprechende Medienberichte bestätigte ein Sprecher am Mittwoch in Hannover und verwies auf eine Pressekonferenz am Nachmittag. Seit 1986 wurde die Cebit jährlich vier Wochen vor der größeren Hannover Messe durchgeführt, aus der sie einst als eigenständige Veranstaltung hervorging. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Sonntag bei ihrer Eröffnungsrede der Messe mit Hinweis auf die große Bedeutung der Digitalisierung ebenfalls für eine Stärkung der Cebit ausgesprochen.

Cebit: Ab 2018 wieder ein Publikumstag

Die Cebit findet im kommenden Jahr im Sommer statt und es soll auch wieder einen Publikumstag geben. (Foto: dpa) Zudem solle es wieder einen Publikumstag geben, teilten die Organisatoren mit. Die von der Deutschen Messe AG veranstaltete IT-Schau hatte sich im Laufe der Jahre von einer breit angelegten Publikums- zu einer reinen Businessmesse für Informationstechnik verändert. Heute steht die digitale Durchdringung von Wirtschaft und Gesellschaft im Fokus.

Die Ursprünge des Kürzels gehen zurück auf den Titel Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (davor: Centrum der Büro- und Informationstechnik). Die aktuelle Cebit findet in dieser Woche noch bis zum 24. März statt. dpa