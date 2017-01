Neues Jahr, neue Challenge: Mark Zuckerberg hat sich auch für 2017 wieder ein Ziel gesetzt

Auch in diesem Jahr hat sich Facebook-CEO Mark Zuckerberg wieder eine Challenge vorgenommen. Diesmal geht er auf Tour und trifft Menschen.

Jedes Jahr eine neue Aufgabe: Zuckerberg will in alle Bundesstaaten der USA

Im letzten Jahr nahm sich Zuckerberg vor einen persönlichen Assistenten zu bauen und zu laufen. Davor las er Bücher oder lernte Mandarin. Jetzt gab er auf Facebook seinen Plan für 2017 bekannt. Er will bis zum Ende des Jahres Menschen in allen Bundesstaaten der USA getroffen haben. Zuckerberg meint, dass er bisher in 30 Staaten nicht war, in diese will er bis zum Jahresende reisen.

Er schreibt, dass er mit Menschen darüber sprechen will wie sie leben, arbeiten und über ihre Zukunft nachdenken. Statt um die Welt zu reisen, will er das jetzt lieber im eigenen Land machen. Der Facebook-CEO will seine Reisen auf unterschiedlichen Wegen antreten.

Bei seinen Town-Hall-Q&As traf Zuckerberg bereits regelmäßig auf viele Menschen. (Foto: Facebook)

Wie ein Politiker: Zuckerberg unterwegs

So wird er etwa gemeinsam mit Priscilla Chan mit dem Auto unterwegs sein und Stationen in kleineren Städten sowie an Universitäten machen. Außerdem plant er Facebook-Büros zu besuchen und sich mit Lehrern und Wissenschaftlern zu treffen.

Aber auch Tipps von Facebook-Usern will er annehmen, die ihm Orte vorschlagen, die er besuchen kann. Schon am Dienstag luden ihn zahlreiche Nutzer in den Kommentaren unter seinem Post zu sich ein.

Die News kommen nachdem Facebook in den letzten Monaten besonders im Rampenlicht für den Umgang mit Hass-Kommentaren und Fake News stand. Auch seine Rolle als Medienunternehmen bleibt weiter ungewiss. Techcrunch spekuliert weiters, dass dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass Zuckerberg ein politisches Amt anstrebt und dafür schon mal die Wahlkampf-Tour übt.

