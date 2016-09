Chan Zuckerberg Initiative investiert 3 Milliarden US-Dollar: Sie wollen alle Krankheiten heilen

Gestern präsentierten die Kinderärztin Chan und Facebook CEO Zuckerberg ihr neues Projekt. Sie investieren drei Milliarden US-Dollar, um alle Krankheiten zu heilen.

Krankheiten besser vorbeugen, heilen und bewältigen

Chan und Zuckerberg haben sich ein hohes Ziel gesetzt, das sie bis zum Ende des Jahrhunderts erreichen wollen. Alle Krankheiten heilen.

Auch San Franciscos Bürgermeister, Ed Lee, kam am Mittwoch zu dem Event in San Francisco, bei dem unter anderem die Einrichtung eines Forschungszentrum angekündigt wurde. Biohub, so heißt das Zentrum, wird Forscher aus unterschiedlichen Bereichen, wie Biologie und Chemie, zusammenbringen. Es wird sich dabei um eine Kooperation mit den Universitäten in Stanford und Berkeley handeln. In den ersten zehn Jahren werden 600 Millionen US-Dollar in das Biohub investiert.

Auch Bill Gates sprach bei dem Event, Zuckerberg bezeichnete ihn später als Vorbild.

Bill (Mitte) und Melinda Gates setzen sich für das Verschwinden von Malaria und Polio ein. (Foto: Chan Zuckerberg Initiative)

Lebenserwartung erhöhen und alle Krankheiten heilbar machen

Die New York Times berichtet, dass Zuckerberg davon sprach, dass sich die Lebenserwartung des Menschen auf 100 Jahren erhöhen soll. Das Ziel ist es dabei nicht, dass niemand mehr krank wird, vielmehr sollen alle Krankheiten heilbar sein.

Zuckerberg kündigte bereits im letzten Jahr an, dass er 99 Prozent seiner Facebook-Aktien an gemeinnützige Einrichtungen abgeben möchte. Dafür wurden auch Unternehmens-Regulierungen geändert, damit der Facebook CEO weiterhin die Kontrolle über Facebook behalten kann. Drei Milliarden US-Dollar sind jetzt das erste große Investment in Richtung Forschung.

Die Kinderärztin und ihr Mann wollen für ihre Tochter und alle, die ihrer Generation angehören, Leben verbessern, so Chan bei dem Event in San Francisco. Bereits in der Einladung zu dem Event, die an Journalisten verschickt wurde, war zu lesen, dass Priscilla und Mark jedes Kind in einer besseren Welt aufwachsen sehen wollen.

Zuckerberg veröffentlichte auf Facebook schließlich noch ein längeres Statement dazu.

Die Aufzeichnung der Veranstaltung kann man sich außerdem noch ansehen:

In diesem Kontext auch interessant: Mark Zuckerberg macht Ernst und verkauft Facebook-Aktien für 95 Millionen US-Dollar