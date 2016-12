Größte Change.org-Petition der Geschichte: Wahlmänner sollen Trump verhindern

Donald Trump polarisiert weiterhin. Eine Change.org-Petition gegen den Milliardär hat es zur bislang größten Unterschriftenaktion der Kampagnenplattform gebracht.

Dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden könnte, hat die Welt für einen Moment still stehen lassen. Jedoch wirklich nur für einen Moment. Denn im Anschluss bildeten sich verschiedene Protestaktionen gegen den Immobilien-Milliardär. So demonstrierten vor dem Trump-Tower in New York noch in der Wahlnacht tausende Menschen.

Doch nicht nur auf der Straße, sondern auch im Netz war das zu spüren. Eine Change.org-Petition, deren Gegenstand es ist, sich gegen Trump und für Hillary Clinton als Führerin der freien Welt auszusprechen, hat es jetzt zur größten Unterschriftenaktion in der Geschichte der Kampagnenplattform gebracht. Insgesamt 4,6 Millionen Menschen nahmen bislang daran teil.

Der Sozialarbeiter Daniel Brezenoff startete die Petition mit einer deutlichen Ansage. „Donald Trump ist eine Gefahr für unsere Verfassung“, erklärt der US-Amerikaner. „Doch die Wähler haben die Macht, ihn aufzuhalten.“ Trump, der sich trotz etlicher Skandale durchsetzte, plant verschiedene Veränderungen, die vor allem Minderheiten in ihren Bürgerrechten einschränken könnten.

Die Petition argumentiert, dass Hillary Clinton die nächste Präsidentin sein sollte, weil sie zwar nicht die Mehrheit der Wahlmänner, jedoch die Volksabstimmung gewann. Brezenoff fordert deshalb 149 Wahlmänner auf, die Stimmen ihrer Staaten zu ignorieren und stattdessen am 19. Dezember ihren Stimmzettel für Clinton einzuwerfen. Erst an diesem Tag entscheidet sich, ob Donald Trump wirklich US-Präsident wird.

Dass Donald Trump polarisiert, lässt sich auch an einer weiteren Kennziffer erkennen. Auf Change.org sind derzeit über 6.200 weitere Petitionen im Umlauf, die sich unter anderem auch mit der Besetzung von Trumps Kabinett sowie seinen Positionen zum Klimawandel beschäftigen.

