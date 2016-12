Chaos Communication Congress 2016: Hier gibt‘s die Live-Streams vom Hacker-Event

Es ist so weit: Der Chaos Communication Congress geht in die nächste Runde. Alle, die nicht vor Ort sein können, finden hier die Live-Streams zum Hacker-Event.

Chaos Communication Congress 2016: Hier gibt‘s das Event im Live-Stream

Mit dem Chaos Communication Congress veranstaltet der Chaos Computer Club (CCC) schon seit 1984 ein jährliches Treffen der internationalen Hacker-Szene. Auch in diesem Jahr finden sich vom 27. bis zum 30. Dezember 2016 wieder tausende Besucher im Congress Center Hamburg ein, um sich auszutauschen und den unterschiedlichen Vorträgen zu lauschen. Das Motto des Chaos Communication Congress 2016 lautet: Works for me.

33c3: Auch vom Chaos Communication Congress 2016 gibt es Live-Streams. (Screenshot: streaming.media.ccc.de)

Da zwischen Weihnachten und Neujahr nicht unbedingt jeder interessierte Hacker Zeit für die Reise nach Hamburg hat, bietet der CCC auch in diesem Jahr wieder mehrere Live-Streams vom Chaos Communication Congress an. Über die könnt ihr von zuhause aus den verschiedenen Talks folgen. Neben den Video-Streams werden auch reine Audio-Übertragungen angeboten. Außerdem gibt es IRC-Kanäle zum Austausch über das Gehörte.

Das Programm des 33. Chaos Communication Congress

Neben technischen Talks zum Thema Computersicherheit gibt es auch dieses Jahr wieder einige Vorträge, die sich mit politischen und gesellschaftlichen Themen aus der Hacker-Perspektive beschäftigen. Selbst wer technisch weniger versiert ist, könnte hier einige Denkanstöße bekommen.

