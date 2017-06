Chatbots und Messenger-Marketing: Alles, was du wissen musst!

Anzeige

Am 26. Juni findet in Berlin die zweite Ausgabe des Chatbot-Summits statt, die größte Konferenz rund ums Thema Chatbots und Messaging.

Rund 1.500 Teilnehmer werden beim zweiten Chatbot-Summit in Berlin erwartet. Dazu kommen mehr als 80 Redner und hunderte Startups aus den Bereichen Chatbots, Messaging und KI. Das Event richtet sich an Professionals aus den Bereichen Messaging, AI, Chatbots, Communication Design sowie an Marketing- und Produktmanager, Startups und Medien. Das Event möchte führende Unternehmen der neu gegründeten Chatbot-Economy an einem Ort zusammenzubringen und ihnen eine Plattform bieten, voneinander zu lernen, Ideen auszutauschen und die neuesten Innovationen kennenzulernen.

Die Panels, Keynotes und Workshops beschäftigen sich intensiv damit, welches Potenzial Chatbots bezogen auf unterschiedliche Branchen haben und für welche Anwendungsgebiete sie sich eignen. Zudem sollen den Besuchern konkrete Tipps an die Hand gegeben werden, wie man einen Chatbot erfolgreich etabliert. Trends und Perspektiven werden von Speakern großer Unternehmen beleuchtet, die bereits Chatbots im Einsatz haben. Darüber hinaus wird die These beleuchtet, dass Chatbots in einigen Bereichen Apps ablösen werden. Auch die Design-Komponente wird nicht zu kurz kommen: Wie man einen Chatbot kreiert und entwickelt, wird auf einer eigenen Bühne thematisiert.

Die vollständige Agenda im Überblick

4 Bühnen, Mehr als 80 Speaker

Unter den zahlreichen Speakern sind zum Beispiel Nicolai Andersen, CIO Deloitte EMEA, mit einem Beitrag über Ethic und Maschinen, Peer Bentzen, Executive Vice President bei Deutsche Post, mit seinem Vortrag „Brands & Bots: How are brands coping with the chatbot revolution?“ oder Karsten Schmidt, Head of Technology vom Innovation Center Silicon Valley (SAP), mit der Keynote „Conversational AI: The new age of enterprise IT applications“. Weitere Speaker kommen von Bild, Amazon, Google und vielen anderen großen Playern und Startups. Alle Speaker findet ihr hier.

Das Programm findet auf mehreren Bühnen statt. Neben der Center Stage wird es noch eine mit dem Schwerpunkt „Product & UX“ und eine mit dem Hauptthema „Dev & AI“ geben. Neben Panels und Keynotes wird es zudem einen Alexa-Skills-Workshop von Amazon für Anfänger und Fortgeschrittene sowie einen Startup-Wettbewerb geben. Startup-Boulevard und Networking Tables bieten die Möglichkeit sich zu präsentieren und zu vernetzen.

Tickets online buchen

Es gibt noch Tickets in allen Kategorien: „Studenten“, „Startups & Einzelpersonen“, „Investoren & Agenturen“ sowie „Corporates & Enterprises“.

Jetzt Tickets sichern!

Chatbot-Summit 2017 im Überblick

Datum und Ort

Montag, den 26. Juni 2017, von 8 Uhr bis 18 Uhr

Estrel Hotel, 12059 Berlin

Themen