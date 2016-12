Keine Vielfalt in der Chefetage: 70 Prozent der Vorgesetzten in Deutschland sind männlich

Die Chefetage bleibt Männerdomäne, dabei sind Frauen bei der Führungskompetenz vorn. Was die Xing-Studie zur Führungskultur noch offenbart, sagen wir euch im Rahmen unserer Themenwoche Karriere.

Chefetage: Hamburgs Firmen sind männlich geführt

Die deutsche Führungskultur hat offenbar ein Problem mit der Vielfalt. In Deutschlands Chefetagen dominieren auf allen Ebenen Männer, wie eine aktuelle Xing-Studie ergeben hat. Demnach haben 70,1 Prozent der befragten Arbeitnehmer einen männlichen Vorgesetzten, nur 29,9 Prozent arbeiten unter der Führung einer Frau. Während in Hamburg und Schleswig-Holstein sogar mehr als drei Viertel der Chefs männlich sind, ist der Frauenanteil in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg mit 40 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Chefetage: Die Firmen in den neuen Bundesländern haben den höchsten Frauenanteil in Führungspositionen. (Grafik: Xing)

Dabei wird Frauen eine höhere Führungskompetenz zugesprochen als Männern, während die männlichen Chefs bei der Bewertung der Fachkenntnisse vorn liegen. Über die Geschlechtergrenzen hinweg werden die Führungspersonen übrigens deutlich besser beim Spezialwissen als bei den Führungsqualitäten bewertet. Interessant ist, dass der Umfrage zufolge nicht einmal jeder fünfte Arbeitnehmer den Job seines Chefs machen möchte (18,1 Prozent). Bei Frauen liegt dieser Anteil sogar nur bei 11,1 Prozent.

Chefetage: Arbeitnehmer wollen keine Verantwortung

Ob das nur daran liegt, dass die Mehrzahl der deutschen Arbeitnehmer in unsicheren Zeiten die Verantwortung scheut? Ein weiterer Fragekomplex deutet auch darauf hin, dass die Deutschen mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind. Mit 56,1 Prozent fühlt sich mehr als die Hälfte der Befragten von ihren Vorgesetzten in Person und Leistung wertgeschätzt. Gegenüber dem vergangenen Jahr ist dieser Wert um knapp vier Prozentpunkte angestiegen.

Allerdings sinkt der Grad der Wertschätzung offenbar mit der Größe des Unternehmens, bei Konzernen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern vergeben nur noch 18,3 Prozent der Arbeitnehmer die Bestnote für die Wertschätzung an ihre Chefs. Auch hier liegen übrigens Frauen vorn (25,6 versus 22,6 Prozent). Dass sich die Führungskultur im Umgang mit den Mitarbeitern offenbar zum Positiven hin gewandelt hat, zeigt auch, dass fast drei Viertel der Befragten angeben, dass ihre Vorgesetzten ihnen auf Augenhöhe begegnen. Zwei Drittel der Befragten bevorzugen flache Hierarchien in ihrem Arbeitsalltag. Allerdings treffen sich nur 30 Prozent auch außerhalb des Büros mit ihren Chefs.

Die Xing-Studie zur Führungskultur „Vielfalt verzweifelt gesucht!“ beruht auf der Online-Befragung von rund 1.800 Arbeitnehmern durch die Marktforschungsfirma Marketagent.com im Oktober 2016.

