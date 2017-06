Mobile-Payments, Live-Streaming und Bike-Sharing: Das treibt Chinas Internet-Markt an

Trotz staatlicher Zensur wächst der chinesische Internet-Markt weiterhin stark. Wir haben einen Blick auf die aktuellen Zahlen geworfen.

China: Internet-Markt im Reich der Mitte wächst weiter

Mit etwa 1,37 Milliarden Menschen ist China der bevölkerungsreichste Staat der Erde. Damit bietet die Volksrepublik auch im Internet-Bereich ein enormes Wachstumspotenzial. Kein Wunder also, dass laut Morgan Stanley die IT-Branche mittlerweile der größte Wohlstandstreiber der chinesischen Privatwirtschaft ist. Gleichzeitig wachsen auch die Nutzerzahlen kontinuierlich: 2016 stieg der Anzahl der mobilen Internet-Nutzer um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mittlerweile gehen fast 700 Millionen Chinesen mit Smartphone oder Tablet ins Internet. Zusätzlich verbringen diese Nutzer auch immer mehr Zeit im Internet. So ist die Nutzungsrate von 2012 bis 2016 um 30 Prozent angestiegen. Das geht aus Zahlen der chinesischen Investmentfirma Hillhouse Capital hervor, die von der US-amerikanischen Venture-Capital-Gesellschaft Kleiner Perkins im Rahmen eines Berichts zu den wichtigsten Internet-Trends 2017 veröffentlicht wurden.

Chinas Internet-Wirtschaft profitiert von der hohen Nutzungsrate von Mobile-Payment-Diensten. (Grafik: Kleiner Perkins)

Chinas Internet-Markt: Gaming, Livestreams und Fahrräder

2016 war China erstmals die umsatzstärkste Region für den Gaming-Bereich. In diesem Jahr, so Prognosen, soll der Abstand zu Europa und den USA sogar noch weiter ausgebaut werden. Nach Schätzungen von Hillhouse Capital wird mit Live-Streaming-Angeboten aber sogar noch mehr Geld in China verdient. Ein weiterer Trend: Bike-Sharing-Dienste wie Mobike oder Ofo, die Fahrräder per App vermieten, verzeichnen ein enormes Wachstum. Mittlerweile soll es die Branche auf mehr als 20 Millionen monatliche Nutzer bringen – Tendenz weiter steigend.

Auch weiter zunehmende Verbreitung von Mobile-Payment-Diensten unterstützt das Wachstum der chinesischen Internet-Branche. Die mit Abstand wichtigsten Dienste in dem Segment sind Alipay mit 54 Prozent Marktanteil und Wechat Pay mit 40 Prozent Marktanteil. Damit liegt der Online-Payment-Markt im Reich der Mitte fest in den Händen der beiden chinesischen Internet-Riesen Alibaba Group (Alipay) und Tencent (Wechat Pay).

