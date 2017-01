Verschärfte Internetzensur: China verbietet VPN-Dienste

Facebook und Google sind in China verboten, aber viele Nutzer und ausländische Unternehmen umgehen die Sperre mit VPN-Diensten. Dem will die chinesische Regierung jetzt einen Riegel vorschieben.

China will gegen VPN-Anbieter vorgehen

Schon seit Jahren ist die chinesische Regierung bestrebt, die Internetnutzung ihrer Bürger und der im Land beheimateten Firmen zu kontrollieren – Stichwort: „Great Firewall of China“. Nachdem China die IT-Zügel vor etwa zwei Jahren einmal mehr angezogen hatte, zeigten sich 86 Prozent der in dem Land tätigen EU-Unternehmen von der Internetzensur beeinträchtigt. Erst Anfang November wurden neue IT-Sicherheitsregeln beschlossen. Jetzt geht es offenbar VPN-Anbietern an den Kragen.

Kampagne gegen Umgehung der Internetzensur: China geht gegen VPN-Dienste vor. (Foto: Shutterstock.com/Studiomonkey)

Auf seiner Website hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie bekanntgegeben, dass die Mitarbeiter der Behörde in den kommenden 14 Monaten schärfer gegen Anbieter von VPN-Diensten (Virtual Private Network) vorgehen werden. Mit sogenannten VPN-Tunneln können chinesische Nutzer und Unternehmen, auch ausländische, die Blockaden bestimmter Websites umgehen. Der Einsatz von VPN-Tunneln erlaubt es den Nutzern, vorzutäuschen, dass sie von einem anderen Land aus auf das Internet zugreifen. Neben Facebook, Twitter, Instagram und Google sind auch verschiedene westliche Nachrichtenportale für Nutzer in China gesperrt.

VPN im Visier: Kampagne bis März 2018

Der Markt für Internetzugänge sei schnell gewachsen und es gebe „erste Anzeichen für irreguläre Entwicklungen“, begründete das Ministerium seine Entscheidung. Das Vorgehen gegen Anbieter von VPN-Diensten und selbsterrichteten Tunneln ist Teil einer Kampagne der Behörde, die noch bis März 2018 laufen soll. Anbieter dürfen entsprechende Software künftig nur mit staatlicher Erlaubnis anbieten. Dass die Behörden Dienste erlauben werden, die ein Umgehen der eigenen Internetzensur ermöglichen, ist allerdings nur schwer vorstellbar.

via www.tagesschau.de