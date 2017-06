Chinas Digitalwirtschaft: Was hinter Alibaba, Wechat-Mutter Tencent und Baidu steckt

Chinas Digitalwirtschaft scheucht das Silicon Valley auf. Doch wie tickt die digitale Ökonomie im fernen Osten? Was treiben die größten Akteure? Und worin unterscheidet sie sich von der westlichen Welt?

Made in China galt lange Zeit als Etikett für billige Kopien. Was die Digitalwirtschaft betrifft, gilt dieser Satz aber schon lange nicht mehr. Heute ist China eine digitale Supermacht, die Maßstäbe setzt. Fast unbemerkt hat sich im fernen Osten mit Konzernen wie Baidu, Alibaba und Tencent eine Tech-Szene entwickelt, die das Silicon Valley aufhorchen lässt. Wie groß die Dimensionen im Reich der Mitte sind, zeigt ein Blick auf den Messenger Wechat, dessen Nutzer mit der App nicht nur chatten, sondern auch shoppen, bezahlen, Games spielen können und vieles mehr. Der Dienst hat rund 900 Millionen Nutzer – und das, obwohl erst die Hälfte der Chinesen überhaupt online ist.

Print-Chefredakteur Luca Caracciolo spricht mit Lisa Hegemann, stellvertretende Redaktionsleiterin, über die Charakteristika der chinesischen Digitalwirtschaft sowie über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur westlichen Ökonomie und Netzkultur.

Ihr könnt den Filterblase-Podcast bequem in eurer Podcast-App der Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

Weitere Filterblase-Folgen: