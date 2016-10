20 Liebhaber + 20 iPhones = 1 Haus: Die Geschichte einer Chinesin wird zum viralen Hit

Gerüchte haben ihren Anfang oft in sozialen Medien. Die Geschichte einer Chinesin hat es jetzt sogar auf die große Medienbühne geschafft. Doch Mechanismen des Social Webs haben oft ihre Tücken.

Eine Chinesin wird zum zweifelhaften Social-Media-Star – durch eine faszinierende Geschichte

Die Geschichte einer Chinesin, die sich mit Hilfe von 20 iPhones ein Haus gekauft haben soll, geht viral. (Foto: Hadrian / Shutterstock.com)

Ein Haus zu kaufen ist in vielen Ländern eine teure Angelegenheit – in Deutschland genauso wie in China, wo die Häuser- und Wohnungspreise seit Jahren kontinuierlich steigen. Nicht wenige Menschen würden sagen, dass es sogar die größte Investition sei, die sie in ihrem Leben zu stemmen haben. Um sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen, nehmen sie bisweilen horrende Schulden auf – sofern sie kreditwürdig sind. Eine Frau aus dem Reich der Mitte war es scheinbar nicht, ist einfallsreich geworden und bracht es jetzt zu zweifelhaften Ruhm im Netz.

Chinesische Medien erzählten in den letzten Tagen die Geschichte dieser Frau namens Xiaoli. Einem Mädchen, das in ihrer Heimat eher in bescheidenen Verhältnissen lebte und trotzdem ein Haus wollte. Die Geschichte erhitzte die Gemüter und schied die Geister. Das Social Web geriet förmlich in Rage deswegen, denn darin geht es um die Frage nach einer Moral, die nicht eindeutig zu klären ist. Ihren Anfang nahm sie auf der Blogging-Plattform Tian Ya Yi Du und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Erzählt wurde sie von einem Nutzer namens Proud Qiaoba.

„Sie verlangte von jedem der Männer ein iPhone 7 und verkaufte die Geräte anschließend auf einer Webseite.“

Die Frau, um die es in der Story geht, erfüllte sich demnach ihren Wunsch nach einem Haus mit Hilfe ihrer 20 Liebhaber. Sie verlangte von jedem der Männer ein iPhone 7 und verkaufte die Geräte anschließend auf einer Webseite namens Hui Shou Bao, so der Erzähler. Um die 120.000 Yuan, umgerechnet etwa 16.000 Euro, soll sie bekommen haben. Genug, um die Kaution für ihr Haus zahlen und einziehen zu können. Ans Tageslicht kam die Geschichte angeblich, als die Frau aus Shenzhen während einer Hausführung offen mit ihren Freunden darüber redete.

Wie Proud Qiaoba anmerkte, stand hinter der zunächst mehr als fragwürdig aussehenden Aktion jedoch ein aus der Not heraus entstandenes Dilemma. Die Eltern des Mädchens hätten es nicht zu Wohlstand gebracht und seien in ein Alter gekommen, in dem sie versorgt werden müssen. Die Mutter sei ein Hausmädchen gewesen, der Vater ein Migrant, der sich als Arbeiter durchschlug. Mit dem Haus wollte Xiaoli den Eltern etwas Ruhe geben, sie absichern. Aus Storys wie diesen entstehen Sharing-Rekorde in sozialen Netzwerken.

Und so verbreitete sich auch diese Geschichte rasant und zeigte einmal mehr, wie die Mechanismen des Social Webs funktionieren. Liebe und Hass wurden abwechselnd in die Kommentarspalten gespült. Auf der Microblogging-Seite Sina Weibo ist sie unter einem Hashtag, der soviel bedeutet wie „20 Smartphones für ein Haus“, zum Top-Thema aufgestiegen. Mehr als 13 Millionen Mal tauchte das Thema binnen kürzester Zeit auf. Einige Personen lobten Xiaoli, andere nicht. Nicht wenige Nutzer glaubten sogar an ein Product Placement durch Hui Shou Bao.

Nachdem nationale Medien darauf ansprangen, gewann die Geschichte auch international großes Aufsehen. So begann die BBC sogar damit, sie zu prüfen und stellte eigene Recherchen an. Auf Anfrage bestätigte ein Sprecher von Hui Shou Bao, dass Anfang Oktober eine Frau 20 iPhones für jeweils 6.000 Yuan verkauft habe. Die Verkaufsplattform habe versucht, ein Interview zu vermitteln, doch die Nutzerin sei nicht bereit gewesen. Ihr Leben habe sich durch die Veröffentlichungen nachhaltig verändert, hieß es. Sie möchte, dass die Furore ein Ende findet.

Emotionale Geschichten führen zu Sharing-Rekorden – sind jedoch mit Vorsicht zu genießen

Twitter-Nutzer sind inspiriert von der „101 Ways To Cope With Stress“-Liste. (Screenshot: t3n.de)

Dass es Geschichten dieser Art zu enormer Popularität schaffen, liegt vor allem auch an dem hohen Grad an Emotionalität, die darin mitschwingt. Erst kürzlich ist auch der Tweet einer kalifornischen Schülerin zu einem Social-Media-Ereignis geworden. Sie veröffentlichte die Liste eines Lehrers, der aus Sorge um seine Schützlinge 101 Möglichkeiten aufführte, wie sie Stress im Schulalltag umgehen können. Das Social Web war gerührt von dem Engagement, teilte den Tweet und brachte die Geschichte so in die Medien.

Dass jedoch nicht jede Geschichte auch wahr sein muss, haben andere Beispiele gezeigt. Nicht selten sind sie schlichtweg gefälscht. Und immer häufiger ist ihr einziger Sinn und Zweck die Propaganda. Während der Flüchtlingskrise in Europa sind tausende Gerüchte im Social Web erschienen, die auf emotionale Reize abzielen. Häufig ging es um diskreditierende Vorwürfe – um Vergewaltigungen, Ladendiebstähle oder Gewaltausbrüche durch Asylsuchende. Einige erwiesen sich schlicht als nicht haltbar. Andere hingegen schon.

„Nicht jede Geschichte, die ihren Ursprung im Social Web hat, muss auch wahr sein.“

Dass Vorsicht geboten ist bei Gerüchten und Geschichten, die im Netz ihren Ursprung haben, jedoch nicht durch journalistische Medien verifiziert wurden, weiß auch Mimikama. Dahinter steckt eine private Initiative, die über Internetmissbrauch aufklärt – wozu auch die Entlarvung von Falschmeldungen und Fakes in sozialen Netzwerken gehört. Das Angebot der Non-Profit-Organisation ist beliebt und wird durch hunderttausende Follower auf Social-Media-Plattformen belohnt. Auf Facebook haben sich über 660.000 Fans an die größte der hauseigenen Seiten gehangen.

Ob die Geschichte von Xiaoli, ihren 20 Liebhabern und dem durch iPhones bezahlten Haus wirklich wahr ist, kann derzeit auch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Der Vorwurf einiger Nutzer, dass die Verkaufsplattform Hui Shou Bao tatsächlich eine Produktplatzierung vorgenommen habe, steht nach wie vor im Raum. Und solange die Frau, um die es in der Geschichte geht, nicht ausfindig gemacht wird, wird sie wohl ein Internetmythos bleiben. Jedoch einer, der bereits jetzt als Paradebeispiel für im Netz entstandene Gerüchte taugt, die es bis auf die große Bühne geschafft haben.

via www.bbc.com