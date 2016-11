Chips für den Automotive-Markt: Mediatek steigt 2017 mit ein

Halbleiter-Schwergewicht Mediatek steigt nun auch in den Automarkt ein und wird dazu eigene SoCs speziell für Autos entwickeln. Erste Produkte werden bereits im ersten Quartal 2017 präsentiert.

Mediatek aus Taiwan ist im Halbleiter-Gewerbe einer der großen Gegenspieler von Qualcomm und kündigt jetzt an, sich ab sofort auch intensiv um den wachsenden Automarkt zu kümmern. Speziell auf Autos zugeschnittene SoCs (System on a Chip) sollen bereits im ersten Quartal 2017 vorgestellt werden, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Auch, wenn die Chipsätze des Unternehmens in Smartphones und Tablets von den verschiedensten Herstellern sehr gerne verbaut werden, kann man sie nicht ohne weiteres im Automotive-Bereich einsetzen. Komplett andere Ansprüche an solche Systeme machen es notwendig, dass man hier spezielle Lösungen produziert. Der kommende 5G-Standard steht hier im Mittelpunkt und die Unmengen an Daten, die künftig in Echtzeit verarbeitet werden müssen, um Autos so sicher wie möglich gestalten zu können.

All das, was für ein smartes Auto benötigt wird

Kern der zu produzierenden SoCs sind vier Bereiche, unter anderem wird das das Advanced Driver-Assistance-System (Vision-based ADAS) sein, in welchem die eigens dafür entwickelte Vision Processing Unit (VPU) zum Einsatz kommt. Die SoCs decken zudem die Bereiche Radar, Infotainment und Telematik ab, so dass sich auf einem solchen System all das befindet, was für ein smartes Auto vonnöten ist.

Mit dieser Konzentration auf vier Kernbereich auf einem einzigen Chip will MediaTek der starken Fragmentation im Autobereich entgegenwirken und eine schlagkräftige Lösung für jeden Automobilhersteller anbieten. Eigens dafür hat Mediatek bereits vor Monaten die Automotive Business-Unit gegründet, die seitdem an diesen neuen SoCs arbeitet.

Diese SoCs hat Mediatek noch nicht vorgestellt, will das aber bereits im ersten Quartal des nächsten Jahres tun.

