Chrome 57 und Canary für Android: Google bringt Progressive-Web-Apps in den App-Drawer und mehr

Googles Progressive-Web-Apps werden tiefer in Android integriert: Künftig werden sie wie native Apps im App-Drawer zu finden sein. Mit Chrome 57 oder Canary könnt ihr das jetzt schon testen.

Progressive-Web-Apps landen mit Chrome 57 Beta und Canary im App-Drawer

Das Progressive-Web-Apps-Projekt, mit denen Web-Apps wie native Apps verwendet werden können, ohne sie vorher herunterladen zu müssen, nimmt Fahrt auf. Am Donnerstag hat Google angekündigt, dass diese Web-Apps mit Chrome 57 und Chrome Canary tief in Android integriert werden. In Canary ist das Feature voll funktionsfähig, in der Chrome 57 Beta ist es derzeit nur in Teilen vorhanden.

Mit Chrome 57 und Canary agieren Progressive-Web-Apps unter Android fast wie native Apps. (Bild: Google)

Laut Google werden Progressive-Web-Apps künftig auch im App-Drawer und in den Einstellungen untergebracht, sobald sie als Shortcut auf dem Homescreen positioniert werden. Damit sind Progressive-Web-Apps kaum noch von nativen Apps unterscheidbar. Darüber hinaus unterstützen sie auch eingehende Intents von anderen Apps, um spezifische Links zu öffnen und auf diesem Weg beispielsweise Twitter oder eine andere App zu starten. Des Weiteren werden Benachrichtigungen der Web-Apps künftig nicht mehr als Chrome-App ausgewiesen, sondern direkt über das native Android-Benachrichtigungs-Management gesteuert.

Nicht nur in Chrome: Progressive-Web-Apps sollen auch mit anderen Browsern kompatibel sein

Laut Google sollen die Progressive-Web-Apps künftig nicht mehr nur mit dem hauseigenen Chrome-Browser funktionieren, sondern auch mit Browsern von Drittanbietern. Es ist abzusehen, dass Google beizeiten eine entsprechende Dokumentation veröffentlicht. Für Neugierige haben wir bereits in einem älteren Artikel zusammengefasst, wie ihr die Progessive-Web-Apps in Chrome aktivieren könnt. Einige App-Beispiele findet ihr unter PWA.rocks.

Chrome 57 mit neuer Medien-API

Außer der tieferen Integration der Progressive-Web-Apps erhält Android mit Chrome 57 eine neue Media Session API. Mit dieser haben Entwickler die Möglichkeit, das Lockscreen-UI und Benachrichtigungen anzupassen. Insbesondere Benachrichtigungen für Medien sollen durch die API optimiert werden können.

Zum Weiterlesen:

via 9to5google.com