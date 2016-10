Chromecast Ultra: Google-Streaming-Stick mit 4K-Support ist offiziell

Google hat am Dienstag einen neuen HDMI-Streaming-Stick vorgestellt: Chromecast Ultra unterstützt 4K und HDR und soll 79 Euro kosten.

Chromecast Ultra: Schneller und schärfer streamen

Mit seinem HDMI-Streaming-Stick Chromecast hat Google im Jahr 2013 einen absoluten Hit gelandet, nicht weniger erfolgreich dürften das Update Chromecast 2 und die Audiolösung Chromecast Audio (t3n-Test) gewesen sein. Insgesamt hat Google eigenen Angaben zufolge bisher über 30 Millionen Chromecast-Sticks abgesetzt. Die Erfolgsgeschichte will der Konzern jetzt mit dem Chromecast Ultra fortsetzen, der am Dienstagabend vorgestellt wurde.

Google verpasst seinem HDMI-Streaming-Stick Chromecast Ultra 4K- und UHD-Support. (Screenshot: Youtube/t3n)

Der Chromecast Ultra, der per HDMI-Anschluss an den Fernseher angeschlossen wird, soll Filme und Serien 1,8 Mal so schnell streamen wie die bisherigen Streaming-Sticks von Google. Außerdem soll das Gerät dank WLAN-Verbesserungen ruckelfreie Streams in Full-HD und Ultra-HD bieten, 4K und Dolby Vision werden ebenfalls unterstützt. Das Beste: Chromecast Ultra unterstützt Ethernet-Verbindungen, der Netzwerkanschluss befindet sich im Netzteil. Damit soll auch an Orten mit schlechter WLAN-Verbindung Streaming ermöglicht werden.

4K-Inhalte mit Chromecast Ultra streamen

Wie bei den Chromecast-Sticks bisher auch lassen sich mit dem Chromecast Ultra Inhalte von Smartphones, Tablets oder Laptops auf den Fernseher streamen. 4K-Inhalte kommen etwa von Netflix und YouTube, weitere 4K- und HDR-Inhalte sollen folgen, ab November auch von Google Play Filme. Sollte der TV-Bildschirm nicht 4K-fähig sein sollte, wird das Bild von Chromecast Ultra automatisch zur bestmöglichen Qualität optimiert.

Chromecast Ultra soll demnächst zu einem Preis von 79 Euro erhältlich sein.

