Die unbekannte Slack-Alternative aus Deutschland, die schon über 500.000 Nutzer hat

Circuit will sich als deutsche Slack-Alternative etablieren. Die Argumente: Besonderer Datenschutz und eine Selfhosting-Option. Ein Großkonzern setzt bereits auf die Software.

Es gab mal Zeiten, da hat Siemens noch richtig viel Geld mit dem Verkauf von Telefonanlagen verdient. 3,2 Milliarden Euro Umsatz erzielte die entsprechende Konzernsparte noch 2008. Doch das war einmal. Spätestens mit dem Erfolg des iPhones und der wachsenden Verbreitung softwarebasierter Kommunikationslösungen setzte bei Siemens Enterprise Communications, das inzwischen Unify heißt, der wirtschaftliche Niedergang ein. Die Verluste stiegen von Jahr zu Jahr, ein angedachter Börsengang scheiterte.

„Lieber kannibalisieren wir uns selbst, als das unserer Konkurrenz zu überlassen“

In den Köpfen der Manager musste also ein Umdenken stattfinden. „Innovation und Veränderung passieren, ob man will oder nicht“, sagt Philipp Bohn, Chef der Softwaresparte bei Unify, heute. „Cloud ist Realität, unsere Kunden und ihre Mitarbeiter sind zunehmend mobil und arbeiten in virtuellen Teams. Sie verlangen die monatliche Abrechnung flexibler Dienste.“

So sieht das Interface von Circuit aus. (Screenshot: t3n.de)

Tatenlos zusehen aber wollte Unify den Wettbewerbern aus den USA nicht. „Darum haben wir entschieden, uns lieber selbst zu kannibalisieren, als das unserer Konkurrenz zu überlassen“, sagt Bohn rückblickend. Unify besann sich daraufhin auf das Know-how aus dem Bau von Telefonanlagen und entwickelte über die Jahre eine eigene Kollaborationssoftware für Teams: Circuit.

Circuit will besser sein als Slack

Noch nie gehört? So geht es vielen. Zumal Circuit auf den ersten Blick nicht mehr bietet als die bereits bestehenden Lösungen auf dem Markt. Die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern erfolgt plattformübergreifend über Chat, Dateien können während der Konversation ausgetauscht und Nachrichten zurückverfolgt werden. Technisch basiert Circuit auf webRTC, einem offenen Kommunikationsstandard, den Google ursprünglich 2011 zur Nutzung freigab. Dessen Vorteile habe man bei Unify schnell erkannt. „Dass sich webRTC auch im Unternehmensumfeld durchsetzt, haben wir recht früh vermutet und voll darauf gesetzt“, sagt Bohn.

Optisch sind die Ähnlichkeiten von Circuit aber vor allem mit Slack unverkennbar. Wie das US-Startup setzt die deutsche Software auf ein vergleichsweise buntes Interface und unterstützt – konzernuntypisch – sogar Emojis. „Eine gewisse Ähnlichkeit an Funktionen und Design zeigt sich bei allen Team Collaboration-Tools und damit auch zwischen Circuit und Slack“ gesteht Bohn. Allerdings könne Circuit mit einigen Besonderheiten punkten, die das US-Startup nicht biete.