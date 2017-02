Sicher ins Web mit Umbrella: Cisco bringt Secure Internet Gateway in die Cloud

Cisco hat mit Umbrella den nach eigenen Angaben ersten Secure Internet Gateway (SIG) in der Cloud vorgestellt. Mit der Lösung sollen mobile Firmenangestellte auch ohne VPN sicher ins Internet kommen.

Cisco will mehr Sicherheit in der Cloud

Cisco Umbrella heißt eine Cloud-basierte Lösung, mit der der Tech-Konzern sicheres Surfen für mobil arbeitende Firmenangestellte möglich machen will. Umbrella sei der erste Secure Internet Gateway (SIG) in der Cloud, teilte Cisco mit. Der Dienst soll auch ohne die Nutzung eines Virtual Private Networks (VPN) den sicheren Zugriff auf das Internet erlauben – insbesondere bei der Nutzung von SaaS-Applikationen (Software as a Service).

Cisco Umbrella: Secure Internet Gateway in der Cloud. (Bild: Cisco)

Die Nutzung von SaaS-Anwendungen soll laut Prognosen der Marktforscher von Gartner bis 2018 um 70 Prozent steigen. Die Nutzung solcher Dienste sorgt Cisco zufolge dafür, dass Mitarbeiter zunehmend auf das Internet zugreifen. 82 Prozent der mobilen Mitarbeiter tun dies laut IDG, ohne ständig darauf zu achten, ob sie durch ein VPN geschützt sein – ein mögliches Sicherheitsrisiko, meint Cisco. In solchen Situationen soll künftig Cisco Umbrella Schutz bieten.

Der SIG soll etwa potenziell schädliche Domains, URLs, IP-Adressen und Dateien blockieren, bevor eine Verbindung hergestellt werden konnte – laut Cisco über alle Ports und Protokolle hinweg. Dabei ist keine Installation von zusätzlicher Hardware notwendig, auch müssten keine manuellen Software-Updates vorgenommen werden. Die Plattform funktioniere mit Cisco-Produkten wie Anyconnect, WLAN-Controllern und Routern.

Cisco schützt Webzugang mit Machine Learning

Um bekannte und neue Bedrohungen zu erkennen und Verbindungen zu schädlichen Zielen auf der DNS- und IP-Ebene zu blockieren, setzt Cisco eigenen Angaben zufolge auch auf Machine Learning. Darüber hinaus kommen weitere Cisco-Lösungen wie Talos oder Advanced Malware Protection (AMP) zum Einsatz, um etwa schädliche URLS auf HTTP/S-Ebene zu verhindern und möglicherweise infizierte Dateien in der Cloud zu erkennen.

