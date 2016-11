Clinton oder Trump? So verfolgst du das politische Großereignis im Netz

Die USA wählen heute ihren 45. Präsidenten. Wird es Clinton oder Trump sein? Diese Online-Medien helfen euch, während der Wahlnacht auf dem Laufenden zu bleiben.

Wer wird 45. Präsident der USA?

In den USA wird gewählt. Und der Ausgang betrifft natürlich nicht nur die Abläufe innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Sowohl der Republikaner Donald Trump als auch die Demokratin Hillary Clinton haben außenpolitische Ideen, die weitreichend sein können. So fordert Ersterer beispielsweise den Austritt seines Landes aus der NATO, dem weltweit größten Verteidigungsbündnis, das gemeinsame Sicherheit und weltweite Stabilität sicherstellen will. Letztere spricht sich für eine Flugverbotszone in Syrien aus, die vor allem die Russen reizen und den dortigen Bürgerkrieg im Zweifel verschlimmern könnte.

Dass die Welt am heutigen Wahltag also gespannt nach Washington schaut, verwundert kaum angesichts dieser und vieler weiterer Pläne, die die Präsidentschaftskandidaten hegen. Um den Wahlausgang von Deutschland aus verfolgen zu können, bieten sich vor allem auch digitale Medien auf Youtube oder Facebook an, die direkt aus den USA übertragen – neben klassischen deutschen TV-Sondersendungen wie „Die US-Wahlnacht im Ersten“, die von 22:45 bis 07:00 über die Geschehnisse berichtet.

So verfolgst du die Wahlnacht im Netz

Interaktive Karten zur Wahlnacht liefern aktuelle Prognosen. (Screenshot: FiveThirtyEight.com)

So veröffentlichen beispielsweise US-Nachrichtensender wie ABC News, CNN, The Washington Post, The New York Times, aber auch Medien-Startups wie Vox Media oder Now This regelmäßig Facebook-Live-Videos. Sei es von Trumps letztem Wahlkampf-Stop in New Hampshire, wo er die Arbeiterklasse final „zum Gegenschlag“ aufruft. Oder von einem wenige Stunden alten Clinton-Auftritt in Philadelphia, wo sie wiederrum allen Wählern nahelegt, „im Sinne der Kinder für ein offenes und respektvolles Amerika zu stimmen“.

Nicht live, aber dafür moderiert und in der Regel kommentiert, sind die auf Youtube veröffentlichten TV-Beiträge von Bloomberg Politics oder NBC . In stündlichen Abschnitten gehen dort beispielsweise Sendungen mit Titeln wie „Populist Anger vs. Ground Game: What Will Win Out?“ oder „Memorable Moments Of The 2016 Presidential Campaign“ online, die vor allem auch einen gefilterten Blick auf die vergangenen Tage liefern. Wer sich dem völlig verrückt anmutenden Wahlkampf der letzten Wochen bislang entzogen hat, kann sich hier nachträglich informieren.

Wirklich sehenswert und informativ ist jedoch auch das interaktive „2016 Election Forecast“-Angebot von FiveThirtyEight.com. Das Online-Nachrichtenmedium veröffentlicht dort aktuelle Wahlprognosen der einzelnen Bundesstaaten sowie die Entwicklung der Voraussagen über gewisse Zeiträume. Daneben gibt es eine „Zuletzt veröffentlicht“-Liste, in der aktuelle Artikel der Webseite kuratiert stehen. Ein ähnliches Angebot liefert auch das 2007 gegründete Politico-Magazin, das sich inzwischen zu einem der wichtigsten Medien im Washingtoner Politikbetrieb entwickelt hat. Hier gibt es unter anderem einen Live-Überblick der Stimmenauszählung.

Twitter als Second Screen nutzen

Mit dem Internet haben sich nicht nur die Möglichkeiten vervielfacht, wie politische Ereignisse an die Menschen herangetragen werden können. Natürlich hat sich auch die Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen verändert. Vorreiter war und ist natürlich Twitter. Der Kurznachrichtendienst gilt als eine der schnellsten digitalen Plattformen bezüglich gesellschaftlicher und politischer Geschehnisse. Und: Sie dient vielen Beobachtern und Beteiligten als sogenannter Second Screen, über den sie sich in mindestens 140 Zeichen mit anderen Nutzern austauschen können. Dieser Tage bündeln die #Election2016- und #ElectionNight-Hashtags die Gespräche.

Einen spannenden Wahlabend wünschen wir euch!