Cloud-Dienste: AWS deutlich Marktführer vor Google, Microsoft und IBM

Amazons Cloud-Dienst AWS hat im abgelaufenen Quartal den Markt für Cloud-Infrastruktur dominiert. Im Bereich Public IaaS hat Amazon doppelt so viel verdient wie Microsoft, Google und IBM zusammen.

Der Markt für Cloud-Services ist im abgelaufenen dritten Quartal weiter kräftig gewachsen. Den Branchenanalysten der Synergy Research Group zufolge kletterten die Umsätze mit Infrastruktur-Services in der Cloud gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 50 Prozent auf über acht Milliarden US-Dollar. Der größte Bereich Public SaaS (Software as a Service) wird von Amazons AWS dominiert. Der E-Commerce-Riese hat in diesem Bereich einen Marktanteil von 45 Prozent. Die drei Verfolger in dem Segment, Microsoft, Google und IBM, kommen zusammen auf nicht einmal 20 Prozent.

Cloud-Infrastuktur: Amazon AWS ist bei Public IaaS dominant. (Grafik: Synergy Research Group)

Im schnell wachsenden Segment Public PaaS (Platform as a Service), in dem die Umsätze verdoppelt werden konnten, ist die Konkurrenz für die Amazon Web Services ungleich größer. Hier ist AWS zwar auch Marktführer - die folgenden drei Rivalen Salesforce, Microsoft und IBM können zusammen aber mehr Marktanteile auf sich vereinen. In dem Bereich Managed Private Cloud ist IBM führend, vor AWS, Rackspace und NTT.

Während die Big Player Amazon, Microsoft und Google ihre Marktanteile mit großen Investitionen in die eigene Infrastruktur zu vergrößern suchen, können auch einige Konkurrenten aus der zweiten Reihe hohe Wachstumsraten verzeichnen. Im Bereich IaaS ist etwa Amazon-Rivale Alibaba stark, während Oracle bei den PaaS-Diensten deutlich zulegen kann, wie Synergy-Chefanalyst John Dinsdale erklärt. Insgesamt kontrollieren aber Amazon, Microsoft, IBM und Google schon mehr als die Hälfte des gesamten Cloud-Infrastruktur-Markt.

Amazon etwa profitiert mittlerweile enorm von AWS. Im abgelaufenen dritten Quartal verbuchten die Amazon Web Services ein Umsatzplus von 55 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Damit sind die Cloud-Dienste schon für knapp zehn Prozent der gesamten Amazon-Umsätze verantwortlich. Dabei sorgt AWS vor allem für sprudelnde Gewinne. Ohne den Beitrag von AWS hätte Amazon im dritten Quartal einen operativen Verlust in dreistelliger Millionenhöhe verbuchen müssen, wie Geekwire errechnet hat.