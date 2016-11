Cloud-Kombi für E-Commercer: Shop-Software mit integrierter Buchhaltung

Anzeige

Die Shop-Software von VersaCommerce hat eine Schnittstelle zu lexoffice, der installationsfreien Buchhaltungslösung. Wie du mit kombinierten Cloud-Lösungen Zeit und Geld einsparst, liest du hier.

Wenn du einen Shop im Internet betreibst oder dein Offline-Ladengeschäft mit Laufkundschaft erfolgreich ergänzt, kennst du natürlich schon den Vorteil des Online-Handels. Aber weißt du auch, wie viel einfacher du es jeden Tag haben kannst, wenn du für Shops on- und offline auf die richtigen Cloud-Anwendungen setzt? Wenn dein Shopsystem ohne Aufwand problemlos läuft und deine Buchhaltung komfortabel im gleichen System stattfindet?

Wartung und Updates outsourcen an die Smart-Cloud

Möglich ist das, wenn du auf die Cloud setzt und dich für Dienste entscheidest, die dir organisatorisch den Rücken freihalten. Cloud-Lösungen sorgen dafür, dass du dich ganz deinem Kerngeschäft widmen kannst, ohne dich nebenbei auch noch um Wartung von Servern oder Software kümmern zu müssen.

Auch Sicherheit ist nicht mehr dein Problem, wenn du Shop-Software wie VersaCommerce nutzt: In der sicheren Smart-Cloud wird dein Shopsystem zuverlässig und nach höchsten Standards am Laufen gehalten. Dein System ist abgesichert, mit allen wichtigen Funktionen ausgestattet, stets aktuell und auf dem neuesten Stand, ohne dass du dafür aktiv werden musst. Das Hosting ist natürlich inklusive. Du selbst hast den Kopf frei und kannst dich voll auf deine Kunden konzentrieren.

Integrierte Schnittstelle: Mit einem Klick zur Buchhaltung

Noch einfacher wird dein Arbeitsalltag, wenn du auf kombinierte Cloud-Lösungen setzt. Die VersaCommerce-Shops verfügen beispielsweise über eine Schnittstelle zur kinderleicht bedienbaren lexoffice-Buchhaltungslösung. Du musst nicht mehr aufwändig zwischen Programmen hin und her wechseln und dabei auch noch umdenken, um über den vollen Funktionsumfang einer professionellen Buchhaltungslösung zu verfügen: In VersaCommerce ist eine lexoffice-Schnittstelle hinterlegt, über die du deinen gesamten Buchhaltungsbedarf komfortabel abdecken kannst.

Niedrige Kosten für skalierbare Lösungen

Ein großer Vorteil von Cloud-Lösungen sind die überschaubaren Kosten. Du weißt immer genau, wie viel dich deine Buchhaltungslösung und dein Shop kosten werden. Cloud-Lösungen sind wesentlich preiswerter als Hosting und Wartung eigener Plattformen, obwohl sie deinen Aufwand so drastisch senken. Trotz günstiger Preise bieten sie zuverlässige Erreichbarkeit, höchste Sicherheit und immer die neuesten Standards und Funktionen.

Die bequeme und kostengünstige Verfügbarkeit über die Cloud bedeutet aber nicht, dass du an anderen Stellen Abstriche machen musst. Ganz im Gegenteil. Du bekommst bei Cloud-Anbietern viel mehr technischen Service, als du selbst bereitstellen könntest, und kannst jederzeit auf hochwertige Features zurückgreifen, die außerdem laufend erweitert werden.

Bedarfsgerecht: Cloud-Lösung mit Mehrwert

Das Angebot von VersaCommerce orientiert sich an den hohen Anforderungen, die Shop-Betreiber heute haben: Du kannst über 500 Funktionen einsetzen, um deinen Shop exakt so aufzubauen, wie er deinem Bedarf entspricht. Apps und eine offene Schnittstelle ermöglichen es dir, den VersaCommerce-Shop jederzeit flexibel zu erweitern und mit anderen Systemen zu verknüpfen. Ein einfach zu bedienendes Amazon-Interface und Kompatibilität zu allen Shopify-Themes, sämtliche Zahlarten und zahlreiche Schnittstellen wie die zu lexoffice runden VersaCommerce ab.

Ein preisgünstiger, rechtssicherer Shop aus Deutschland für den europäischen Markt – geht es noch besser? Ja, wenn du die lexoffice-Schnittstelle nutzt und gleich auch noch deine Buchhaltung mit integrierst.

Diese Buchhaltung macht sich (fast) von allein

Als Shop-Betreiber hast du zwar in der Regel Wichtigeres im Kopf als deine Buchhaltung, aber gemacht werden muss sie ja trotzdem. Die lexoffice-Buchhaltungslösung mit dem integrierten Online-Banking ist Rechnungssoftware und Buchhaltung in einem. Schnell, einfach und gut durchdacht – lexoffice ist selbsterklärend und intuitiv aufgebaut. Es ist kein Aufwand mehr, nebenbei mal schnell zu buchen: Umsatzsteuervoranmeldung, Belegverwaltung, alles kein Problem mit lexoffice. Am Ende des Monats oder des Quartals exportierst du die Daten für deinen Steuerberater oder gibst diesem einfach direkt Zugriff auf dein lexoffice. Wenn alles ganz einfach, schnell und papierlos geht, macht auch Buchhaltung Spaß.

Die Komplett-Partnerschaft aus der Cloud hilft dir dabei, erfolgreich dein Geschäft aufzubauen

Du kannst dich ganz darauf konzentrieren, erfolgreich dein Geschäft aufzubauen – VersaCommerce und lexoffice erledigen den Rest. Ein Shop, der sogar Buchhaltung kann: Kombinierte Cloud-Lösungen wie VersaCommerce mit lexoffice-Integration sparen Zeit und dein Geld, schonen deine Nerven und sorgen dafür, dass du dich nie mehr darum kümmern musst, dass deine Technik alle Anforderungen erfüllt. Denn darum kümmern sich jetzt andere – und du dich nur noch um deine Kunden.

So funktioniert VersaCommerce mit lexoffice!

