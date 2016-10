TYPO3 CMS, WordPress und Co.: Die wichtigsten Updates für die wichtigsten CMS (September)

Bei den großen CMS und einer Blog-Software gibt es regelmäßig Updates, die neue Funktionen liefern oder Sicherheitslücken schließen. Die Updates aus dem September stellen wir euch hier kurz vor.

TYPO3 CMS

Am 13. September haben die TYPO3-Macher die Versionen 6.2.27 LTS, 7.6.11 LTS und 8.3.1 vorgestellt. Alle drei Releases beheben verschiedene Bugs und zwei Sicherheitslücken: Eine XSS-Lücke im Backend sowie eine Cache-Flooding-Lücke im Frontend.

6.2.27 LTS, 7.6.11 LTS und 8.3.1

fixed: XSS-Lücke im Backend

fixed: Cache-Flooding-Lücke im Frondent

fixed: verschiedene Bugs

WordPress

Alle Versionen des CMS WordPress sind vor 4.6 von zwei Sicherheitslücken betroffen. (Grafik: WordPress-Slack)

Am 7. September wurde der Sicherheits- und Wartungs-Release WordPress 4.6.1 veröffentlicht. Die Version behebt zwei Sicherheitslücken, die alle früheren Versionen betreffen: Eine XSS-Lücke in Bilddateinamen und eine Path-Traversal-Vulnerability im Uploader für Upgrade-Pakete. Zudem werden 15 Bugs aus 4.6 behoben.

4.6.1

fixed: XSS-Lücke in Bilddateinamen

fixed: Path-Traversal-Vulnerability im Uploader für Upgrade-Pakete

Drupal

Der erste Release-Candidate für Version 8.2.0 des CMS Drupal wurde am 7. September vorgestellt. Mit dem Release erhält das Bigpipe-Modul nun statt Alpha- die Beta-Stabilität zugesprochen. Zudem wurden verschiedene Bugs behoben. Am 21. September wurde dann noch der Sicherheits-Release 8.1.10 herausgebracht, der verschiedene Sicherheitsprobleme behebt. Das betrifft unter anderem eine XSS-Lücke in der HTTP-Erweiterung sowie eine Lücke, durch die ein kompletter Export der Config ohne administrative Rechte heruntergeladen werden konnte.

8.2.0 RC 1

Bigpipe-Modul nun im Beta-Status

fixed: verschiedene Bugs

8.1.10

fixed: XSS-Lücke in HTTP-Erweiterung

fixed: Unberechtigte konnten kompletten Export der Config herunterladen

Contao

Für Contao wurde am 5. September Version 3.5.16 veröffentlicht, die unter anderem Fehler bei der Anzeige wiederkehrender Events und dem Simple-Tokens-Parser behebt. Am 7. September wurde Contao 4.2.3 vorgestellt, der ebenfalls Fehler mit dem Simple-Tokens-Parser und darüber hinaus mit Syndication-Links behebt.

Die Versionen 3.5.17 und 4.2.4 wurden am 20. und 21. September veröffentlicht. Sie beheben unter anderem einen Fehler mit der automatischen Indizierung einer Seite sowie mit der Passworteingabe im „Konto schließen“-Modul.

3.5.16

fixed: Fehler bei Anzeige wiederkehrender Events

fixed: Fehler mit Simple-Tokens-Parser

4.2.3

fixed: Fehler mit Simple-Tokens-Parser

fixed: Fehler mit Syndication-Links

3.5.17 und 4.2.4

fixed: Fehler bei Passworteingabe in „Konto schließen“-Modul

fixed: Fehler bei automatischer Indizierung einer Seite

Liste der Sprachen und Länder aktualisiert

Neos

Am 29. September wurden bei Neos einige neue Versionen veröffentlicht. 2.3.4, 2.2.6 und 2.1.11 sind dabei die mit einem langen Changelog, aber auch jeweils mit Regressions, weshalb eine Nutzung nicht empfohlen wird. In den jeweiligen Zweigen gibt es aber bereits aktuellere Versionen: 2.3.6, 2.2.8 und 2.1.12.

Mit 2.3.4 und 2.2.6 wird unter anderem ein Bug behoben, der einen nicht funktionierenden Bild-Uploader zur Folge hatte. In allen drei Versionszweigen wird der Fehler behoben, dass der persönliche Workspace immer gelöscht wird, wenn man den Nutzer entfernt.

2.3.4, 2.2.6 und 2.1.11

fixed: persönlicher Workspace wird bei Löschung eines Nutzers immer mit gelöscht

fixed: einige Felder in der Medienansicht konnten nicht über Beschriftung ausgewählt werden

2.3.4 und 2.2.6

fixed: kaputter Bild-Uploader

Ghost

Am 7. September wurde Ghost 0.10.1 veröffentlicht. Mit der Version werden unter anderem Upload- und Import-Probleme auf Windows behoben und Fehler bei der Migration von Versionen kleiner als 0.7 beseitigt.

Mit 0.11.0 wurde am 15. September der erste LTS-Release vorgestellt – der 11er-Zweig wird sechs Monate Updates bekommen. Mit der Version wurde beispielsweise der Fehler behoben, dass AMP und Vorschauen nicht richtig funktionieren, wenn Ghost in einem Unterverzeichnis läuft. Auch das Planen von Artikeln funktioniert in diesen Fällen nun. Die am 1. Oktober veröffentlichte Version 0.11.1 behebt unter anderem Fehler beim Löschen eines Nutzers, der Beiträge hat.

0.10.1

fixed: Uploads und Imports auf Windows

fixed: AMP mag keine alten HTML-Attribute wie border

fixed: mehrere Benachrichtigungen bei einem Upgrade

0.11.0

fixed: Leerzeichen in der Suchleiste führt nicht mehr zum Abschicken der Suche

fixed: AMP und Vorschauen arbeiten nicht richtig, wenn Ghost in einem Unterverzeichnis istalliert ist

fixed: Sitemaps wurden manchmal ohne Inhalt gerendert

0.11.1