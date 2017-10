Joomla, Wordpress und mehr: Die wichtigsten CMS-Updates im September

Im Bereich der großen Content-Management- und Blog-Systeme gibt es regelmäßig Updates, die neue Funktionen liefern oder Sicherheitslücken schließen. Die Updates aus dem September stellen wir euch hier kurz vor.

Hinweis: Wir konzentrieren uns hier auf Updates der neuesten Versionszweige und führen Updates für ältere Zweige nicht auf.

Joomla

Joomla 3.8 bringt unter anderem ein neues Routing-System für das CMS mit. (Grafik: joomla.org)

Das Joomla-Team hat am 19. September Joomla 3.8.0 vorgestellt. Die neue Version bringt unter anderem ein neues Routing-System mit, integriert einen Kompatibilitäts-Layer für Joomla 4 und unterstützt Sodium-Encryption aus PHP 7.2. Mehr Infos dazu findet ihr in unserem Beitrag „Joomla 3.8 – das bringt die neue Version“.

3.8.0

Geändert: Neues Routing-System, mit dem beispielsweise die IDs aus den URLs entfernt werden können.

Hinzugefügt: Kompatibilitäts-Layer für Joomla 4.

Hinzugefügt: Unterstützung für Sodium-Encryption-Modul aus PHP 7.2.

Contao

Am 5. September wurde Contao 4.4.4 veröffentlicht. Damit wird unter anderem das Backend-Theme angepasst, sodass Submit-Buttons wieder unter dem Formular stehen statt am Ende der Seite. Außerdem behebt die Version ein Problem mit dem Referrer-Management im Backend. Version 4.4.5 vom 18. September macht ein paar der Änderungen am Backend-Theme rückgängig und fixt Probleme mit dem Install-Tool sowie SVGs im Internet Explorer.

Contao 4.4.6 behebt mehrere kleine Fehler und wurde am 28. September vorgestellt.

4.4.4

Fixed: Problem mit Referrer-Management im Backend.

Geändert: Submit-Buttons im Backend werden wieder unter dem Formular angezeigt statt am Ende der Seite.

4.4.5

Geändert: einige Änderungen des Backend-Themes wieder revidiert.

Fixed: Probleme mit Install-Tool.

Fixed: Probleme mit SVGs im IE.

4.4.6

Fixed: Mehrere kleine Probleme.

TYPO3 CMS

Das TYPO3-Team hat am 5. September TYPO3 CMS 8.7.5 veröffentlicht – die Version schließt unter anderem vier Sicherheitslücken. TYPO3 8.7.6 vom 7. September behebt Probleme aus 8.7.5, die Fluid und den CKEditor im Backend betreffen.

Am 19. September wurde dann noch Version 8.7.7 veröffentlicht, die verschiedene Bugs behebt.

8.7.5

8.7.6

Fixed: Probleme aus 8.7.5, betreffend Fluid und den CKEditor.

8.7.7

Verschiedene Bugfixes.

Wordpress

Am 19. September wurde der Sicherheits- und Wartungs-Release Wordpress 4.8.2 vorgestellt. Neben Bugfixes schließt die Version neun Sicherheitslücken. Mehr Informationen dazu gibt es in unserem Beitrag „Wordpress 4.8.2 ist da und schließt 9 Sicherheitslücken“.

4.8.2

Fixed: Neun Sicherheitslücken.

Fixed: Verschiedene Bugfixes.

Sulu

Am 14. September wurde Sulu 1.6.4 veröffentlicht, welche unter anderem einen Fehler mit verschwindenden Medien behebt, die ausgewählt sind.

1.6.4

Fixed: verschwindende ausgewählte Medien.

Fixed: Laden von Smart-Content-Kategorien.

Fixed: Deindex von Medien.

Craft CMS

Das Craft-Team hat am 15. September Craft CMS 2.6.2990 herausgebracht. Der Release bringt unter anderem Unterstützung für WOFF2-Schriftdateien und schließt eine Cross-Site-Scripting-Lücke (XSS-Lücke). Am 29. September wurde Version 2.6.2991 veröffentlicht, die unter anderem eine weitere XSS-Lücke schließt sowie einen Bug mit Farb-Input-Feldern in Safari 11 behebt.

2.6.2990

Geändert: Unterstützung für WOFF2-Dateien.

Fixed: Problem, bei dem beim Upload eines JPG-Bilds unter PHP 7.1 ein Fehler geworfen wird.

Fixed: XSS-Lücke.

2.6.2991