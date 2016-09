Geniale Inspirationsquelle: Codemade ist das Pinterest für Hardware-Hacker

Codemade orientiert sich an Pinterest und dient als Sammelstelle für interessante Hard- und Software-Projekte im Web. Wir haben uns die Plattform für euch angeschaut.

Codemade: Die coolsten Hard- und Software-Projekte im Web

In den letzten Jahren gab es eine wahre Explosion an interessanten Projekten von engagierten Codern und Hardware-Hackern. Die hohe Anzahl an Projekten macht es allerdings auch schwierig, die spannendsten davon aufzuspüren. Genau dabei soll Codemade helfen. Über die Plattform kann jeder Nutzer Hard- und Software-Projekte mit der Community teilen.

Sammelstelle für Hardware-Projekte: Codemade setzt auf den Pinterest-Look. (Screenshot: codemade.io)

Das Interface von Codemade erinnert an das von Pinterest. Einzelne Beiträge werden samt Titel und Bild in der Übersicht dargestellt. Als angemeldete Nutzer könnt ihr eigene Projekte eintragen oder bestehende in Sammlungen einfügen, sie kommentieren und über eines der großen sozialen Netzwerke mit euren Freunden teilen. Außerdem könnt ihr auch einzelnen Nutzern folgen, wenn euch ihre Arbeiten interessieren.

Auf Codemade finden sich viele spannende Projekte

Wer nach interessanten Hard- und Software-Projekten zum Nachbauen oder auch einfach als Inspiration sucht, der sollte sich Codemade genauer anschauen. Sortiert nach verschiedenen Kategorien wie Arduino, Raspberry Pi, Heimautomation, Wearables oder künstliche Intelligenz lassen sich hier viele spannende Projekte finden. Sollte die Seite weiter wachsen, könnte sie zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für Hardware-Hacker im Web werden.

via www.producthunt.com