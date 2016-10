Coding Confessional: Anonymer Beichtstuhl für Entwickler

Manchmal muss man sich einfach Dinge eingestehen. Aber dann doch am liebsten anonym und dennoch für alle lesbar. Coding Confessional ist genau die richtige Plattform für beichtwillige Entwickler.

Coding Confessional: Du bist der Beichtvater

Coding Confessional ist ein Projekt des Unternehmens Poeko Inc. aus dem amerikanischen Pennsylvania. Möglicherweise kennst du Poeko bereits als Entwickler des Storytelling-Tools Yarn, das dieses Jahr bereits einige Wellen geschlagen hat. Yarn erlaubt es, Geschichten interaktiv zu gestalten und mit Audio und Video zu versehen.

Coding Confessional verfolgt ein ganz einfaches Konzept. Über ein simples Formular gibst du deine Beichte ein und stellst ihr bei Bedarf eine Datei bei. Du musst dich nicht registrieren oder sonstwie identifizieren. Namen spielen auf Coding Confessional generell keine Rolle.

Die jeweilige Beichte wird dann in die Timeline gestellt, die, du denkst es dir schon, chronologisch sortiert ist. Alternativ kannst du dir die Beichten auch nach Interaktionsintensität oder mittels Zufallsgenerator sortieren lassen.

Coding Confessional: Der virtuelle Beichtstuhl für Entwickler. (Screenshot: t3n)

Um dich nun zur individuellen Beichte zu äußern, gibt es drei Möglichkeiten. Du kannst einen Kommentar hinterlassen, um dem Beichtenden mit deiner Weisheit zu begegnen.

Wenn dir der Sinn mehr nach einfacher Klickinteraktion steht, verwendest du entweder den Ghost-Button mit der Aufschrift „Absolve” oder jenen mit dem Titel „Condemn”. Mit „Absolve" erlässt du die gebeichtete Sünde, sprichst also die Absolution aus. Mit „Condemn” sprichst du dem Beichtenden deine Verachtung aus, verurteilst ihn also für seine Sünden. Damit bleibt das Projekt im Bild des Beichtstuhls, allerdings mit starken Referenzen an die vorlutherische Glaubenswelt.

Coding Confessional: Der Spaß steht im Vordergrund

Inzwischen verwenden einige Teilnehmer das Beichtsystem, um einfache Umfragen durchzuführen, etwa drücke „Absolve” für Ja und „Condemn" für Nein. Erstaunlicherweise ist der krasse Missbrauch des Systems, der in Zeiten der Internet-Trolle eigentlich zu erwarten wäre, zumindest bislang ausgeblieben.

Natürlich darfst du von Coding Confessional keinen fachlichen Erkenntnisgewinn erwarten. Es ist schlicht ein Spaßprojekt und als solches nicht weniger nutzwertig als der durchschnittliche Twitter- oder Facebook-Account. Wenn du dich ganz doll mit Coding Confessional identifizieren kannst, steht es dir frei, entsprechende Devotionalien über den angeschlossenen Shop zu erwerben.

Unter dem Link „Recommended Reading” zeigen dir die Macher einige wirklich gute Entwicklerbücher, die du dann via Amazon kaufen und so den Seitenbetreibern eine kleine Provision in die Kasse spülen kannst.

Bist du irgendwann so auf Coding Confessional angesprungen, das du kaum noch ohne leben kannst, solltest du die mobilen Apps installieren, die es sowohl für Android, wie auch für iOS gibt. Willst du einfach keine Beichte verpassen, abonnierst du den RSS-Feed oder folgst der Seite auf Twitter und Facebook.