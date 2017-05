Coinbase: Run auf Bitcoin und Ether legt weltgrößte Handelsplattform lahm

Der aktuelle Boom bei digitalen Währungen wie Bitcoin oder Ether hat für einen Ansturm auf die entsprechenden Börsen gesorgt. Die größte, Coinbase, ging am Donnerstag kurzzeitig vom Netz.

Bitcoin-Nachfrage lässt Coinbase taumeln

Erst am vergangenen Samstag hatte der Bitcoin-Kurs erstmals die Marke von 2.000 US-Dollar geknackt. In den Tagen danach ging es weiter rasant bergauf, am Donnerstag wurden zeitweise bis zu 2.800 US-Dollar pro Bitcoin gezahlt. Fast noch beeindruckender ist die Entwicklung von Ethereum/Ether. Die riesige Nachfrage nach den digitalen Währungen setzte auch die Handelsplattformen unter Druck – die größte von ihnen, Coinbase, war am Donnerstag für Stunden unerreichbar, wie Techcrunch berichtet.

Coinbase: Bitcoin, Ethereum und Litecoin auf Höhenflug. (Screenshot: Coinbase/t3n.de)

Für den Ausfall waren laut den Betreibern der Börse „beispiellose Handels- und Traffic-Zahlen“ verantwortlich. Auch in den Tagen zuvor hatten Nutzer wiederholt kurze Ausfallzeiten moniert. In der vergangenen Woche habe sich die Marktkapitalisierung der digitalen Währungen um rund 50 Prozent auf 91 Milliarden US-Dollar erhöht, erklärten die Coinbase-Betreiber gegenüber Techcrunch. Als Folge habe es ungewohnt hohe Trafficzahlen und Handelsvolumen gegeben.

Coinbase: Investition von Banken und Börsen

Am Freitag hat sich der Handel auf der Plattform wieder stabilisiert. Es kommt nur noch zu kleineren Ausfällen und Problemen mit einigen Coinbase-Diensten, wie es in dem Statusbericht auf der Plattform heißt. Das 2012 gegründete Coinbase hatte in einer Finanzierungsrunde im Januar 2015 rund 75 Millionen US-Dollar von Draper Fisher Jurvetson, der New Yorker Börse und mehreren Banken eingenommen. Zu diesem Zeitpunkt war das die erste größere Investition von traditionellen Finanzunternehmen in ein Unternehmen, das im Bereich Kryptowährungen aktiv war. Bis heute hat Coinboise laut Techcrunch 117 Millionen US-Dollar eingesammelt.

