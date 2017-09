Computer gesperrt: Cyberkriminelle erpressen Mac-Nutzer über iCloud-Funktion

Die iCloud-Funktion „Mein iPhone suchen“ dient eigentlich dazu, dass Nutzer Apple-Geräte wie iPhone, iPad oder Mac wiederfinden, sperren oder fernlöschen können. Findige Cyberkriminelle nutzen das Feature jetzt offenbar, um Macs aus der Ferne zu sperren und von den Nutzern Lösegeld zu erpressen, wie Macrumors berichtet.

Das ist möglich, weil Apple diese Funktion nicht über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung absichert. Die Cyberkriminellen benötigen lediglich die Apple-ID und das dazugehörige Passwort. Diese könnten unter anderem durch die zahlreichen gehackten Zugangsdaten anderer Dienste, etwa Yahoo, in die Finger der Erpresser geraten sein. Denn viele Nutzer verwenden bei der Anwendung bei verschiedenen Diensten dasselbe Passwort. Auch ein erfolgreicher Phishing-Angriff wäre denkbar.

Y'all my MacBook been locked and hacked. Someone help me @apple @AppleSupport pic.twitter.com/BE110TMgSv