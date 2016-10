Computer-Spracherkennung erreicht menschliches Niveau

Microsofts Forschungsabteilung hat nach eigenen Angaben einen wichtigen Meilenstein in der Spracherkennung erreicht: Ihr System soll Wörter in einer Konversation mindestens genauso gut erkennen wie ein Mensch.

Spracherkennung zieht mit uns Menschen gleich

Die computergestützte Spracherkennung hat in den letzten Jahren einen enormen Sprung gemacht. Dennoch ist sie bislang noch immer nicht so gut darin, das gesprochene Wort zu verstehen, wie das menschliche Gehirn. Genau das soll sich jetzt jedoch ändern: Wie Mitarbeiter von Microsofts Forschungsabteilung in einem aktuellen Paper erklären, sollen sie erstmals ein Spracherkennungs-System auf menschlichem Niveau entwickelt haben.

„Das ist eine historische Leistung“, sagt Xuedong Huang, Microsofts oberster Spracherkennungsexperte, und er könnte damit recht haben. Das System soll eine Wort-Fehlerrate von 5,9 Prozent erreicht haben. Dieser Wert entspricht laut den Forschern in etwa der Fehlerrate eines professionellen Transkriptionisten. Erst letzten Monat hatte Microsoft eine Wort-Fehlerrate von 6,3 Prozent erreicht.

Spracherkennung: Microsofts Forschungsabteilung feiert Meilenstein. (Foto: Dan DeLong / Microsoft)

Microsoft: Spracherkennung noch lange nicht am Ziel

Microsoft erklärt den Erfolg des Systems mit der systematischen Nutzung der neusten Technologien aus dem Bereich der künstlichen neuronalen Netze. Bei aller Euphorie sehen sich die Forscher des Unternehmens aber längst nicht am Ziel. Zunächst muss das Spracherkennungs-System so verbessert werden, dass es auch unter realen Bedingungen, also trotz vieler Hintergrundgeräusche, funktioniert.

Langfristig soll die Software außerdem nicht nur die Wörter transkribieren, sondern auch den Sinn dahinter verstehen. Erst dann kann ein solches System auch Anfragen eines Nutzers sinnvoll beantworten. Bis es so weit ist, dürfte es aber noch etwas dauern. Wer sich für die technischen Hintergründe der Microsoft-Spracherkennung interessiert, kann das Paper der beteiligten Forscher hier als PDF-Datei herunterladen.

