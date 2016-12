Mit Content-Commerce zum Erfolg: So klappt es

Hier erfährst du, wie du mit Content Marketing deinen Shop zu einem Magneten für deine Kunden und für Google machst – so schöpfst du das Potential aus, ohne in der Masse unterzugehen.

(Bild: Shutterstock / Oleg And Polly)

Content Marketing ist eine Marketingtechnik, die darauf abzielt, deine Zielgruppe mit nützlichen oder unterhaltenden Inhalten anzusprechen und von deinem Angebot zu überzeugen – anders als klassisches Marketing, das Kunden mit werblichen Mitteln gewinnen will. Daher eignet sich Content Marketing ideal, um potenzielle Kunden auf deinen Shop aufmerksam zu machen und langfristig an dein Angebot zu binden. Wie das genau funktioniert, bringt diese Szene hier großartig auf den Punkt:

Überzeugende Inhalte unterstützen dich in mehrfacher Hinsicht bei der Kundengewinnung:

Content schafft Aufmerksamkeit für deine Marke im Internet. Content ist die Basis für modernes SEO und macht deinen Shop für Google interessant. Content hilft dir dabei, deine Besucherschaft oder gar eine Community zu entwickeln. Content unterstützt deinen Kunden dabei, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Content ist der Treibstoff für deine Aktivitäten in sozialen Netzwerken.

Grund genug, Content Marketing bei deiner Verkaufsstrategie zu berücksichtigen.

Content Marketing als Alternative zu PPC und Amazon

Dass man Kunden heute eher mit Inhalten als mit Werbephrasen gewinnt, hat sich auch unter Shop-Betreibern langsam herumgesprochen. Deshalb ist Content Marketing in aller Munde. Was Du vielleicht noch nicht weißt: Content Marketing wirkt nachhaltig, weil jeder Inhalt, den du produzierst und veröffentlichst, auf deine Marke einzahlt und diese langfristig stärkt. Das hilft dir dabei, dich auf längere Sicht von bezahlter Werbung und Amazon Marketplaces unabhängig zu machen. Mit einem überzeugenden Content-Angebot kannst du eine eigenständige Marke entwickeln.

Vorteile von Content Marketing gegenüber Pay-per-Click (PPC)

Während bezahlte Werbung die Sichtbarkeit im Netz und den Traffic auf deinem Shop nur vorübergehend steigern können, bringt Content Marketing langfristig verbesserte Performance für deinen Shop. Da sich die Kosten im Content Marketing zudem relativ stabil entwickeln, ist der Return-on-Investment (ROI) auf lange Sicht sehr viel höher als bei PPC-Anzeigen, bei denen der Output unmittelbar durch die Höhe des Investments bestimmt wird. Geht das Geld aus, bleiben auch die Besucher weg. Content dagegen wirkt auch dann noch, wenn du gerade mal nicht investierst.

(Bild: linkbird)

Laut einer Studie von Aufgesang und Searchmetrics stellt die organische Google-Suche für deutsche Online-Shops den wichtigsten Kanal dar, um Besucher auf ihren Shop zu bringen. Dagegen setzt sich ein negativer Trend bei der Nutzung von Google Adwords fort. An die Stelle kurzfristiger Werbung tritt ein Marketing, das Suchmaschinen mit relevanten Inhalten überzeugt, statt sie zu bezahlen.

Vorteile von Content Marketing gegenüber Amazon Marketplace

Amazon bietet dir als Online-Händler die Möglichkeit, deine Waren gegen eine Provision auf dem größten Marktplatz im Internet zu verkaufen. Das klingt verlockend, schmälert jedoch deinen Gewinn. Zudem bist du auch mit einem „Marketplace“ auf Amazon nicht ohne Konkurrenz, denn deine Wettbewerber tummeln sich in den gleichen Warengruppen wie du. Und du läufst Gefahr, dich von Amazon abhängig zu machen, wenn du beim Aufbau deines Shops nur auf diese eine Karte setzt. Erfolgreiche Shops schaffen es auch ohne Amazon, indem sie ein einzigartiges Angebot entwickeln.

Einzigartigkeit kannst du dabei nicht nur mit deinem Produktsortiment erreichen, sondern auch mit dem Inhalt, den du deinen Besuchern bietest. Und hier kommt Content Marketing ins Spiel, denn mit Content kannst du deinem Shop eine eigene Persönlichkeit verleihen, die dich als sympathischen und authentischen Händler aus der Vielzahl der Anbieter herausragen lässt. Schauen wir uns einmal an, wie der Food-Shop Reishunger das macht.

Praxisbeispiel reishunger.de: Rice to meet you!

„Nieder mit dem Einheitsbrei!“ dachten sich 2011 zwei Studenten beim Anblick von Reis in der Mensa und machten sich daran, die gesamte Reisvielfalt aus den besten Anbaugebieten der Welt auf den Teller zu bringen. Reishunger importiert seitdem direkt von Bauern und Reismühlen aus der ganzen Welt nach Deutschland, verpackt den Reis in einer eigenen Manufaktur und bietet unzählige Sorten in seinem Online-Shop an. Durch den direkten Handel kann der Reis zu einem fairen Preis angeboten werden und der Verbraucher weiß immer, woher der Reis stammt.

Das Erfolgsrezept: Vielfalt plus Content

Neben 22 verschiedene Reissorten aus 14 Ländern bietet Reishunger in seinem Online-Shop jede Menge Content und Inspiration von und für Kochfans. Die Inhalte stammen dabei zu einem großen Teil von anderen Bloggern, die Ihre Rezepte präsentieren. Reiswissen beinhaltet vielfältige Themen, beginnend beim ökologischen Anbau von Reis bis hin zur Kompatibilität von Reis in der Paleo-Diät. Das macht das Angebot vielfältig und frei von jedem Verdacht, hier wolle ein Unternehmen subtil verkaufen.

(Screenshot: reishunger.de)

Der Erfolg bestätigt die Macher darin, in ihrem Shop auf Content zu setzen: So stetig wie der Content aufgebaut wurde, so hat sich auch die Reichweite der Domain konstant verbessert. Im Jahr 2015 entstand ein Großteil der Wissensartikel, wodurch sich die Anzahl der organischen Zugriffe um 371,84 Prozent, im Wissensbereich sogar um 477,36 Prozent steigerte. 2016 hat sich die Anzahl aller Zugriffe auf die Website nochmals nahezu verdoppelt.