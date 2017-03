Was macht eigentlich ein … Content-Manager?

In der Reihe „Was macht eigentlich ... ?“ stellen wir regelmäßig einen digitalen Beruf vor und erklären, was zu seinen Aufgaben gehört und was er mitbringen sollte. Diese Woche: der Content-Manager.

Mehr als ein Online-Redakteur Wie viele neuere digitale Berufe grenzt sich der Content-Manager nicht ganz klar von seinen verwandten Berufen ab. In einigen Unternehmen wird er zum Beispiel gleichgesetzt mit dem Online-Redakteur. Dabei hat der Content-Manager eine eher übergeordnete Rolle und ist mehr für die Strategie und Planung von Content verantwortlich, als nur für die Erstellung. In der Regel arbeitet der Content-Manager für ein Unternehmen oder eine Behörde und eher selten für einen Publisher. Aufgaben Der Content-Manager ist bei der Planung neuer Webauftritte und ihrer Umsetzung stark eingebunden. Bei bestehenden Angeboten betreut er die Plattform und verantwortet ihre ständige Optimierung. Zu seinen Aufgaben gehört das Erstellen von Inhalten, vor allem aber plant und betreut er die Bild-, Text- und Multimediainhalte, die auf der Website stattfinden sollen und pflegt sie ein. Er erarbeitet Workflows für die Contentplanung- und Erstellung und koordiniert Mitarbeiter und Externe. Er richtet das CMS ein und verwaltet es, erfasst gegebenenfalls Produktdaten und wertet sie aus. Zudem entwickelt er Workflows und Redaktionspläne. Wie breit sein Aufgabengebiet ausfällt und wie stark er in die Contenterstellung eingebunden ist, hängt im wesentlichen von der Größe des Unternehmens und der Branche ab. Während ein Content-Manager im E-Commerce viel mit der Shoppflege zu tun hat, steht bei einem anderen Unternehmen vielleicht der Blog im Vordergrund. Auch die Suchmaschinenoptimierung gehört anteilig zu seinen Aufgaben. Zusätzlich erstellt er Website-Analysen, Statistiken und führt Erfolgsmessungen und Conversion-Rate-Optimierung durch. Er arbeitet quasi als Schnittstelle zwischen Marketing, Technik und Vertrieb. Der Content-Manager ist mehr als ein Online-Redakteur. (Foto: Shutterstock) Das Profil Viele Wege führen zum Content-Manager. Hier können sowohl Mediengestalter als auch Kommunikationsdesigner, studierte Kommunikationswissenschaftler, Journalisten oder Informatiker landen – auch Quereinsteiger haben eine Chance. In jedem Fall solltest du für den Job relativ breit aufgestellt sein: Journalisten sollten zumindest Grundkenntnisse im Programmieren oder ein ausgeprägtes technisches Verständnis haben, außerdem sind Skills in Bildbearbeitung, HTML, CSS und XML heute nahezu unerläßlich. Die, die aus der technischen Ecke kommen, sollten wiederum ein gutes Gespür für die Contenterstellung oder am besten sogar Erfahrung in diesem Bereich mitbringen. Kreativität und analytisches Verständnis sind bei diesem Beruf eine Grundvoraussetzung. Mit wem der Content-Manager zusammenarbeitet Der Content-Manager arbeitet meistens mit internen und externen Redakteuren, der Marketingabteilung und den Programmierern zusammen. Je nach Unternehmen und Aufgabenset ist es auch von Vorteil, gute Kontakte zu Journalisten, Redaktionen und Agenturen zu haben. Gehalt Das bei Gehalt.de ermittelte Einkommen eines Content-Managers liegt zwischen 2.441 und 3.857 Euro im Monat. Hier gibt es natürlich Ausreißer in beide Richtungen – vor allem nach oben. Je technischer die Anforderungen sind, desto besser ist der Job in der Regel bezahlt. Herausforderungen Die Herausforderung besteht darin, sehr breit aufgestellt zu sein. Kenntnisse der aktuellen Web-Technologien, betriebswirtschaftliche Fähigkeiten, Marketing-Know-How, Grundkenntnisse in Layout, Webdesign und Bildbearbeitung und redaktionelle Erfahrungen werden vorausgesetzt. Offene Stellen als Content-Manager findet ihr zum Beispiel auch auf t3n.de/jobs.