Information und Nutzwert besser als Unterhaltung: Wie man Content-Marketing richtig macht

Anzeige

Auf Grundlage einer großangelegten Studie hat G+J e|MS sieben forschungsbasierte Guidelines für den erfolgreichen Einsatz von Content-Marketing entwickelt.

Content-Marketing ist derzeit das Buzzword schlechthin. Es ist im Zeitalter der rasanten Digitalisierung und der damit einhergehenden Überreizung der kommunikativen Fähigkeiten zu einer Art Achtsamkeitsoffensive des Marketings geworden. Die Entwicklung geht weg von der Produktbotschaft hin zu den Bedürfnissen des Verbrauchers. Es geht darum, eine zur Marke passende Geschichte zu erzählen. Dies erfordert neben inhaltlicher Exzellenz und Storytelling-Fähigkeiten viel Invest in Zeit und Ressourcen.

Damit dieses Engagement auch Früchte trägt, müsst ihr beim Content-Marketing ein paar wichtige Aspekte beachten. Welche das sind, hat G+J e|MS in einem dreiteiligen Studienansatz untersucht. Dazu wurden gemeinsam mit der Hamburg Media School und der Hochschule Mainz qualitative Interviews mit nationalen und internationalen Experten durchgeführt. Ferner wurden im G+J medientrend Panel die User-Perspektive und die damit einhergehenden Erwartungen beleuchtet. Eine umfangreiche Datenbank-Analyse lieferte außerdem tiefgehende Erkenntnisse zu integrativen und nativen Kampagnen und damit praxisorientierte Referenzwerte aus diesen Fallstudien.

Das Ergebnis: Sieben Guidelines für eine praxis- und erfolgsorientierte Hilfestellung bei der optimalen Content-Marketing-Ausrichtung

1. Besetze neue Themen – Claim your Territory!

Content-Marketing lebt von der Inspiration. Es geht darum, eigene Themen- und Inhaltswelten zu entwickeln, sich vom Wettbewerb abzuheben und „unique“ zu sein. Dabei muss es nicht immer das Naheliegendste sein und auch das Feld klassischer Media-Ansätze kann dabei ruhig verlassen werden. Entscheidend ist, dass der User dahinter für sich einen Mehrwert erkennt.

2. Rede über relevante Themen, nicht über Dich selbst.

Beim Content-Marketing ist es wie beim ersten Date: Wer nur sich selbst und sein Produkt in den Vordergrund stellt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kein zweites Date bekommen. Es geht darum, mit Empathie und Fingerspitzengefühl zu erspüren, was für den User relevant ist. Also keine platte Produktpromotion, sondern spannende Themen, die subtil auf die Marke einzahlen.

3. Setz nicht ausschließlich auf Spaß und Emotionen.

Bei vier von fünf Usern stehen Information und Nutzwert bei Markeninhalten deutlich höher im Kurs als spaßige Inhalte. Wer also auch auf Beratung und Information setzt, kann mit Content-Marketing auch bei komplexen Themen eine große Reichweite, hohe Verweildauer und sehr gute Interaktions-Raten erzielen und damit signifikante Steigerungen bei den relevanten Marken-KPI’s erreichen.

4. Guter Content braucht eine gute Distribution.

Ohne Zuschauer ist der beste Content nichts wert. Eine gute Inhalte-Distribution braucht einen starken und inhaltlich passenden Medienpartner, ferner die gesamte Bandbreite von klassischer Medialeistung über Social Media, Influencer Marketing (Word-of-Mouth und Blogger), Search bis hin zur Promotion auf den eigenen Unternehmensangeboten – und last but not least technologiebasierte Anwendungen wie Content-Recommendations, damit der Content auch zur jeweiligen User-Lektüre passt.

5. Setze bei der Distribution auf Vertraute.

Eine nachhaltige Verbreitung lässt sich zum einen durch einen der Zielgruppe vertrauten Medienpartner erreichen, dessen Inhaltskompetenz und Glaubwürdigkeit auch auf den Markenartikler und seinen Content abstrahlen. Zum anderen werden Social-Media-Influencer immer wichtiger: Sie geben Marken ein Gesicht und stoßen als Multiplikatoren den Dialog und die Verbreitung an – denn Menschen folgen gerne anderen Menschen und ihren Bewertungen und Meinungen!

6. Content-Marketing ist auch Data Management & Analyse

Content-Marketing ist Forschung im Live-Betrieb – neben der klassischen Werbewirkungsmessung über Befragung gilt das auch für die Content-Performance an sich. Ein kontinuierliches Monitoring der erstellten Inhalte und harte KPI’s wie Click-Through-Raten oder die Verweildauer liefern eindeutige Indikatoren für eine optimale Konzeption und Aussteuerung über moderne Content Management Systeme.

7. Nutze Content als Push-to -Commerce!

Content-Marketing liefert nicht nur inhaltliches Involvement, sondern pusht nachweislich auch die Abverkäufe: Im Durchschnitt führt eine integrative Kampagne zu einer Steigerung der Kauf- bzw. Nutzungsabsicht von rund 20 Prozent, in Einzelfällen kann der erzielte Impuls aber auch noch deutlich höher liegen.

Zum Download der kompletten Studie

Über den Autor

Frank Vogel ist Sprecher der Geschäftsleitung G+J e|MS und verantwortet mit dem Bereich Sales Solutions + Services die Felder Digitalvermarktung, Crossmediale Markenlösungen, Direct Sales und die Marktforschung. G+J e|MS ist die Vermarktungsunit von Gruner + Jahr und für die Vermarktung von Print-, Online- und Mobile-Medien verantwortlich. Dazu zählen sowohl G+J Marken wie STERN, GEO, BRIGITTE, GALA oder CAPITAL als auch Mandanten wie GRAZIA, VODAFONE LIVE! oder PONS.