Mächtiges Content-Marketing-Tool: Linkbird im Kurztest

Von der Recherche zur Planung über die Erstellung bis hin zur Verteilung und der Analyse: Linkbird soll den gesamten Content-Marketing-Prozess in einem Tool abbilden.

Content-Marketing bleibt nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Online-Marketings. Mittlerweile stehen Content-Marketer eine ganze Reihe an Tools zur Verfügung, um von der Recherche bis hin zu einem veröffentlichten Inhalt in jedem Arbeitsschritt unterstützt zu werden. Auch das deutsche Online-Tool Linkbird schlägt in diese Kerbe, geht aber bisweilen sogar weiter als andere Konkurrenz-Werkzeuge: Mit Linkbird sollt ihr jeden einzelnen Schritt im Team direkt über die Web-App abwickeln können.

Content-Marketing mit Linkbird: Die Recherchefunktionen des Tools

Schon bei der Themenfindung unterstützt euch Linkbird, indem ihr die wichtigsten Keywords zu den für euch relevanten Themenfeldern angezeigt bekommt. Hier könnt ihr euch auch Trends zu den jeweiligen Keywords aufrufen. Auch wird euch angezeigt, wie gut oder schlecht eure Seite zu einem ausgewählten Keyword in den Google-Suchergebnissen abschneidet.

Auf Wunsch könnt ihr euch die erfolgreichsten Inhalte zu einem Thema anzeigen lassen. Erfolg wird hier anhand der generierten Backlinks und der Social-Media-Reichweite definiert. Das gibt euch einen guten Überblick darüber, was bei euren potenziellen Lesern ankommt. Zusätzlich dazu erlaubt euch Linkbird auch eure wichtigsten Konkurrenten genau im Blick zu gehalten. So wisst ihr immer, wo ihr im Vergleich zu ihnen gerade steht.

Linkbird unterstützt euch in jeder Phase des Content-Marketing-Prozesses. (Screenshot: Linkbird)

Content-Planung: Von der Idee zum Auftrag

Entwickeln sich aus der Content-Recherche Ideen für eigene Inhalte, können die samt aller dabei erfassten Informationen in den Planungsbereich des Tools übergeben werden. Hier werden alle Ideen gesammelt und können von den entsprechenden Mitarbeitern abgelehnt oder akzeptiert werden. Ist eine Content-Idee gut, kann sie einem Autor zugeordnet und mit einem Fälligkeitstermin versehen werden.

Der Clou ist hier nicht zuletzt das einfache Aufgabenmanagement. Umständliche Kommunikation über Dritt-Kanäle wie Slack oder E-Mail kann hier in vielen Fällen verhindert werden, sofern alle beteiligten Team-Mitglieder Zugriff auf Linkbird erhalten. Auch der Fortschritt eurer Planung wird hier sichtbar.

Linkbird in Bildern

Linkbird unterstützt euch in jeder Phase des Content-Marketing-Prozesses. (Screenshot: Linkbird) 1 von 7 Zur Galerie

Content-Marketing: Inhalte direkt in Linkbird erstellen

Eure Autoren bekommen zu jedem akzeptierten Themenvorschlag auch gleich die dazugehörigen Keywords angezeigt. Außerdem lassen sich themenrelevante Inhalte, Nachrichtenartikel und Videos direkt unter dem Editor einblenden. Zusätzlich können relevante Fragen angezeigt werden, die sich die Zielgruppe zu dem Thema stellt. Zusammen mit der Erklärung der Content-Idee sollte der Autor dann ohne größeren Aufwand ein sehr genaues Bild des gewünschten Inhaltes haben.