Content-Marketing top, Tageszeitungen flop: Was führende Media-Experten für 2017 voraussagen

Wo wird über die Verteilung des Media-Kuchens entschieden? Genau – bei den Media-Agenturen. Die befragten Experten äußern sich zu den Trends 2017 und den Branchen, die es schwer haben könnten.

Wie wird 2017? Diese Frage dürfte vor allem die deutschen Medien-Vermarkter umtreiben, die sich im Kampf um Werbebudgets in den kommenden Monaten wieder gegenseitig mit Gattungsstudien und imposanten Reichweitenzahlen überbieten dürften.

Die Prognose für 2017 – Wachstum oder Abschwung?

Die gute Nachricht zuerst: Allen Risiken zum Trotz rechnet keiner der befragten Media-Entscheider mit einem Abschwung. Die Kehrseite der Medaille: Ein spürbares Plus bei den Werbespendings ist genauso unwahrscheinlich. So geht etwa Michael Frank, Geschäftsführer bei Pilot, davon aus, dass sich die Werbeausgaben im Jahr 2017 auf dem Niveau des Vorjahres einpendeln werden. Ähnlich sieht man das bei OMD Germany. „Wir rechnen auf Nettobasis mit einer stabilen bis maximal leicht positiven Marktentwicklung“, sagt CEO Oliver Stroh, der reale Wachstumschancen erst für 2018 vorhersagt.

Umfrage-Teilnehmer Biermann, Stroh, Malgara, Frank und Ambrus (v.l.)

Ein wenig optimistischer blickt man bei Crossmedia auf das Werbejahr 2017. Aus Sicht von Geschäftsführer Markus Biermann spricht vieles dafür, dass das Werbeklima positiv bleibt. Dies werde tendenziell zu einem Netto-Wachstum bei den Medien führen. "Sofern sie Premium im Portfolio haben", so Biermann. Dass die Werbekonjunktur anzieht, glauben auch die Strategen bei Mediaplus. Geschäftsführer Andrea Malgara sagt voraus, dass die Netto-Spendings wie im Vorjahr wachsen werden, wenn auch auf niedrigem Niveau. "Wir rechnen damit, dass beim Gesamtmarktwachstum unter dem Strich eine 1 vor dem Komma stehen wird", so Malgara.

So sehen die Werbetrends 2017 aus: „Social Media Spendings werden zunehmen“

Welche Kanäle gewinnen, welche verlieren? Wer für das Jahr 2017 pauschal eine Steigerung der Digital-Spendings erwartet, liegt (natürlich) nicht falsch. Von einem Mega-Wachstum ist man allerdings weit entfernt. So erwartet Mediaplus-Chef Malgara bei Digital unter dem Strich nur ein leichtes Plus. Grund: „Während Bewegtbild, Mobile und Social Media stark wachsen werden, wird es bei Display erneut bergab gehen“, prophezeit Malgara. Pilot-Chef Frank pflichtet seinem Kollegen bei. „Die Social Media Spendings werden deutlich zunehmen. Ob Facebook, Instagram, Snapchat oder in 2017 neu hinzukommende Angebote – sie werden sehr relevante Budgeterhöhungen verbuchen.“ Dem klassischen Online-Banner sagt auch Frank schwere Zeiten voraus. Bei Display-Ads werde es „spürbare Budgetverringerungen“ geben.

Bei der Entwicklung der TV-Spendings gehen die Meinungen dagegen auseinander. Während man bei OMD und Mediaplus den Vermarktern IP Deutschland, Seven One Media und Co ein gutes Jahr vorhersagt (Malgara rechnet mit einem kleinen Plus in Höhe von 2 Prozent), rechnet Frank damit, dass in diesem Jahr neben Print auch erstmals die Fernsehwerbung leiden wird. „Für Bewegtbildwerbung gibt es zahlreiche, besser messbare, digitale Alternativen“, begründet er seine Einschätzung.

Schwere Zeiten für Tageszeitungen

Einig sind sich die Experten darin, dass es die Publikumstitel schwer haben werden. „Um die Zeitschriften muss man sich weiterhin Gedanken machen. Trotz einer ausgeprägten Premium- und Special-Interest-Palette auf der einen Seite und einer rabattwütigen Me-Too-Fraktion auf der anderen Seite scheint das Segment kein Wachstum generieren zu können“, bilanziert Crossmedia-Geschäftsführer Biermann. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer: So glaubt OMD-Manager Stroh nicht nur, dass sich der Rückgang bei Publikumszeitschriften verlangsamen wird, sondern dass einige Marken sogar wachsen werden. Uneins sind sich die Experten bei der Beurteilung von Tageszeitungen. Während OMD-CEO Stroh davon ausgeht, dass es die Tageszeitungen schwer haben werden, sagt Mediaplus-Mann Malgara der Gattung sogar ein ein leichtes Plus voraus.