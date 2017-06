Conversions statt Blabla: Vaynerchuk und Karl Kratz packen aus

Anzeige

Der Growthmarketing Summit ist das Gipfeltreffen der Optimierer. Hier erwarten euch kompakte Vorträge mit knallharten Fakten und echten Praxistipps aus der CRO-Welt – unter anderem von Gary Vaynerchuk.

Warum steht die Milch im Supermarkt hinten? Warum kaufen Kunden mehr, wenn sie gegen den Uhrzeigersinn laufen? Was passiert, wenn Data Sciences und Konsumpsychologie kombiniert werden? Auf dem Growthmarketing Summit am 31. August 2017 drückt sich die internationale Onlinemarketing-Elite das Mikrofon in die Hand und versorgt euch in zwölf knackigen Vorträgen mit Best Practices und den neuesten Innovationen rund um das Thema Conversion Rate Optimization (CRO). Das Motto: 100 Prozent Knowledge, null Prozent Bla Bla und Pitches. Das Ziel: mehr Wachstum, Umsatz und Profitabilität durch die knallharte, faktenbasierte Verknüpfung von Daten und Psychologie.

Speaker: How to grow with Gary

Angeführt wird die Riege der Speaker von Gary Vaynerchuk. Er gehört zu den führenden Onlinemarketing-Influencern der westlichen Welt und hat das Unternehmen seiner Eltern in nur fünf Jahren zu 60 Millionen Dollar Umsatz geführt. Er wird die Reihe der Vorträge beschließen und euch zum Ausklang des Abends noch einmal so richtig einheizen. Doch auch die anderen Vorträge glänzen durch absolutes Top-Niveau: Bryan Eisenberg, Gründer und CMO von IdealSpot, erklärt den Buy-Button für tot, Chris Goward von Widerfunnel gibt euch seine Personalisierungs-Expertise weiter, und Angie Schottmuller zeigt euch, wie ihr aus IT und Marketing eine echte Growth-Maschine erschaffen könnt.

Aufmerksamkeit lenken, Realitäten erschaffen

„Wenn wir nicht in der Lage sind, eine Emotion zu erzeugen, tendiert die Wahrscheinlichkeit einer Konversion gegen Null.”

Der Growthmarketing Summit im Überblick

Auf dem Growthmarketing Summit erwarten euch harte Fakten und geballtes CRO-Praxiswissen. (Bild: konversionsKRAFT)

Ebenfalls mit von der Partie ist Karl Kratz, der als deutsche Onlinemarketing-Lichtgestalt nicht nur auf seinem Blog schon zahlreiche Mythen und Legenden vaporisiert hat. Er widmet sich vor allem den Themenbereichen Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, Kontext und Erwartung und Resonanzfähigkeit. Nach seiner Ansicht sind Zahlen und Daten nur die eine Seite der Medaille: „In einer Welt, die immer datengetriebener und immer automatisierter abläuft, geht eine Sache gerne mal verloren: Das Wissen darum, dass auf der anderen Seite der Leitung ein echter Mensch sitzt. [...] Wenn wir nicht in der Lage sind, eine Emotion zu erzeugen, tendiert die Wahrscheinlichkeit einer Konversion gegen Null.”

Datum und Ort

Donnerstag, den 31. August 2017

Kap Europa, Osloerstraße 5, 60327 Frankfurt am Main

Themen

E-Commerce

Onlinemarketing

Wachstum

Umsatzsteigerung

Digitale Transformation

Konsumpsychologie

Data Sciences

Tickets: 100 Euro Rabatt für t3n-Leser

Tickets für den Growthmarketing Summit könnt ihr bequem online buchen. Regulär kostet der Eintritt 880 Euro. Mit dem Rabattcode GMS-Special-2017 könnt ihr euch bis zum 19. Juni die Tickets sogar für 780 Euro sichern!

Jetzt Ticket sichern!